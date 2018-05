Mickiewiczova ulica v centre Bratislavy bude v sobotu slúžiť iba peším

Ilustračná snímka.. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 18. mája (TASR) - Na Mickiewiczovej ulici v centre Bratislavy bude 19. mája podujatie WhatCity? Festival s pestrým programom potrvá od 13. do 20. hodiny, automobilová doprava bude od 7. do 23. hodiny vylúčená a presmerovaná.Podujatie je výsledkom viacročnej iniciatívy za zveľadenie lokality okolo Mickiewiczovej ulice a prepojenie centra mesta s priľahlými časťami, vytvorenie priestoru, ktorý by slúžil viac ľuďom. Podujatie je ukážkou toho, ako by mohla vyzerať ulica bez áut, plná ľudí, zábavy, stánkov, atrakcií či diskusných blokov.uviedol na piatkovej tlačovej konferencii primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.Architekti z ITB Development, ktorý k Mickiewiczovej ulici robili dopravný prieskum a stretnutia s obyvateľmi, považujú za najväčší problém extrémne rušnú dopravu na konci Obchodnej ulice, kde sa križuje automobilová, električková a trolejbusová doprava. Je tam nebezpečný prechod, úzky chodník a nekvalitný verejný priestor. Pritom Mickiewiczova ulica je tranzitná, po ktorej denne prejde okolo 5000 áut, v dopravnej špičke viac ako 800 za hodinu. Ich návrh pre mesto je odklonenie automobilovej dopravy a ponechanie trolejbusovej.Podľa organizátorov z OZ Punkt do sobotného festivalu sa zapoja viaceré inštitúcie a prevádzky na Mickiewiczovej ulici. V kvetinárstve Botanical Lab bude workshop na tvorbu záhradiek v teráriu, v kultúrnom priestore Satori Stage pripravujú program, zo strechy budovy Wallenrod možno absolvovať komentovaný výhľad na developerské projekty. Okrem historických fotografii budú zverejnené študentské návrhy na premenu Mickiewiczovej ulice.Možno navštíviť výstavu v galérii Satelit, kde budú pre deti tvorivé dielne. Tiež absolvovať prehliadku depozitárov múzea dizajnu v Hurbanových kasárňach, ktoré čaká veľká premena na kultúrne centrum. Priestor pred Alžbetkou, takzvané námestie deviatich áut, oživí výstava mobiliáru z dreva dizajnéra Richarda Senešiho. Pešiu ulicu zaplnia stánky OZ a neziskových organizácií aj ďalšie v štýle známeho Dobrého trhu. V programe je kultúrny program, workshop na výrobu paletového nábytku, architektonická poradňa, deti poteší ihrisko. Vraj bude aj pouličný futbal i zábava na kolieskových korčuliach.