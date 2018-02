Microsoft vykázal za 2. kvartál stratu v dôsledku jednorazových daní

Firma Microsoft. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Redmond 1. februára (TASR) - Americký softvérový gigant Microsoft vykázal stratu za 2. štvrťrok finančného roka 2017/18. Dôvodom sú však jednorazové náklady vo výške až 13,8 miliardy USD spojené so zmenami firemných daňových zákonov v USA. Napriek strate výsledky spoločnosti prekonali odhady analytikov. Prispeli k tomu silné tržby cloudovej divízie.Koncern so sídlom v Redmonde, v štáte Washington, oznámil za uplynulý kvartál do konca decembra 2017 stratu vo výške 6,30 miliardy USD (5,06 miliardy eur), čo predstavuje 82 centov na akciu. V rovnakom období predchádzajúceho roka mal pritom zisk 6,27 miliardy USD alebo 80 centov na akciu.V tomto výsledku je zahrnutý aj daňový poplatok 13,8 miliardy USD.Bez jednorazových položiek dosiahol Microsoft v období október-december 2017 upravený zisk 96 centov na akciu, zatiaľ čo analytici očakávali zisk 86 centov na akciu.Tržby spoločnosti v 2. štvrťroku jej finančného roka vzrástli o 12 % na 28,92 miliardy USD z 25,83 miliardy USD rok predtým. Prekonali tak odhady analytikov, ktorí počítali s tržbami 28,39 miliardy USD.Cloudová divízia, ktorá zahŕňa aj služby Azure, Windows Server a SQL Server, zaznamenala nárast tržieb o 15 % na 7,8 miliardy USD, pričom obrat Azure vzrástol až o 98 %. Analytici očakávali tržby cloudovej divízie vo výške 7,51 miliardy USD.Koncern na čele so Satyom Nadellom prechádza transformáciou a viac sa zameriava na cloudové služby, keďže predaj počítačov naďalej klesá.(1 EUR = 1,2457 USD)