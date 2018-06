MiddleCap Equity Partners a Mayfair Assets ukončili fúziu a spojili sily.

Real estate projekt v Londýne

Základné informácie o MiddleCap Group, S.A.

MiddleCap Group, S.A. sa tak stane investičným holdingom zameraným na vyhľadávanie nových príležitostí v oblasti advisory (poradenstva), real estate (trhu s nehnuteľnosťami), private equity (rozvojového kapitálu), venture capital (rizikového kapitálu) a capital markets (kapitálových trhov). Partnermi novovytvorenej podnikateľskej skupiny MiddleCap Group, S.A. sú Miroslav Výboh, Matúš Výboh, Matej Majerčák, Roman Guniš a Michal Kviečinský. Formálne sa fúzia uzavrie zápisom do obchodného registra Luxemburska a to v horizonte najbližších týždňov.„Táto fúzia zväčšuje náš potenciál pri investičnom dosahu na nové projekty, otvára nové trhy primárne v európskom priestore a zároveň vylepšuje pozíciu pri získavaní nového kapitálu. Spojenie silných stránok oboch spoločností, ktorými sú dokonalá znalosť trhu, profesionalita, skúsenosť a nadanie, ešte zvýrazňuje našu konkurenčnú výhodu pri rozšírenom portfóliu projektov s očakávaním extenzívnejšieho rastu budúcich výnosov,“ komentuje očakávania od vytvorenia spoločného holdingu Matej Majerčák, jeden z partnerov a zároveň CEO MiddleCap Group, S.A.„Dlhší čas som sledoval prácu ľudí okolo pánov Majerčáka, Guniša a Kviečinského aj v kontexte toho, že môj syn Matúš s MiddleCap Partners spolupracoval externe na niekoľkých projektoch. Za posledné roky dostali firmu medzi československú poradensko-investičnú špičku a predstavujú silnú skupinu čo do odbornosti, tvorivosti a talentu. Máme spoločný záujem a ambíciu udržať vysoko postavenú latku úspechu a pre prácu na nových projektoch získať len tých najlepších ľudí na trhu“, komentuje fúziu Miroslav Výboh, ktorý do MiddleCap Group priniesol predovšetkým cenné know-how z úspešných developerských projektov a dlhoročnú skúsenosť v medzinárodnom obchode.Prvým väčším projektom spojeného holdingu v oblasti real estate je projekt výstavby administratívnej budovy v centre Londýna. Po ukončenej akvizícii pozemku sa projekt dostane do realizačnej fázy v najbližších mesiacoch. Výrazné posilnenie očakáva skupina aj na poli venture kapitálu, kde v horizonte troch rokov plánuje v stredoeurópskom priestore preinvestovať viac ako 10 miliónov euro do new business a startupových projektov.MiddleCap Group, S.A. je etablovaná investičná a poradenská spoločnosť so sídlom v Luxemburgu s pobočkami v Londýne, Bratislave, Prahe, Dubaji a v Monaku s diverzifikovaným portfóliom aktív. Pod značkou MiddleCap pôsobí na trhu od roku 2011 a poskytuje kompletnú škálu finančných poradenských služieb, pôsobí ako dlhodobý investor v oblastí nehnuteľností a aktívne vyhľadáva príležitosti so skrytým investičným potenciálom v oblasti súkromného kapitálu, rizikového kapitálu a kapitálových trhov. Počas posledných troch rokov spoločnosť poskytla transakčné poradenstvo v objeme, ktorý presahuje viac ako 800 miliónov euro. Celkový objem doposiaľ realizovaných real estate projektov presiahol objem 110 miliónov euro.Viac informácií na: www.middlecap.com