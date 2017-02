Midnight Oil na Colours of Ostrava 2017! Slávni austrálski rockeri sa vracajú na koncertné pódiá

V rámci comebackového svetového turné vystúpi u nás slávna austrálska kapela Midnight Oil, ktorá predala milióny albumov, získala jedenásťkrát cenu Australian Recording Industry Association, preslávila si hitmi ako Forgotten Years, Blue Sky Mine, The Dead Heart alebo Beds Are Burning, s ktorou bola uvedená do americkej Rock and Roll Hall of Fame.

“Privítajme Midnight Oil v pôvodnej zostave! Speváka Petra Garretta, bubeníka Roba Hirsta, gitaristu Martina Rotseyho, basáka Bonesa Hillmana a klávesáka Jima Moginieho. Skvelú kapelu so silným politickým étosom, pevnými názormi a radikálnymi gestami, ktoré predstavujú čierne svedomie nielen Austrálie,” hovorí riaditeľka festivalu Zlata Holušová.

“Je lepšie zomrieť v stoji ako žiť na kolenách,” tvrdili vždy Oils. Uhrančivý melodický rock spojili s ostrými spoločenskými, ekologickými a protivojnovými protestmi. “Ako môžeme tancovať, ako sa môžeme smiať, keď naše postele horia. Prišiel čas zaplatiť,” spievali, trvajúc na presvedčení, že Austrália ukradla zem pôvodným obyvateľom a chovala sa k nim drastickým spôsobom. V lete v roku 1986 nasadli Oils do áut a rozbehli sa s aborigénskou kapelou Warumbi Band na turné do odľahlých aborigénskych oblastí. Vystupovali na provizórnych pódiách pod nočnou oblohou a večer s hostiteľmi debatovali pri ohni. Po návrate nahrali prelomový album Diesel and Dust, držiaci sa cez dva roky v rebríčku, čím prekonalo obrovský úspech albumu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Výbušný album Blue Sky Mine preslávil Oils po svete partizánskou akciou - protestný koncert proti ekologickej katastrofe spôsobenej ropným tankerom Exxon Valdez odohrali na prívese pred budovou Exxonu v Manhattane. Koniec v roku 2002 neprišiel kôli únave ani strate síl, to len Peter Garett vstúpil do politiky. Stal sa nezávislým poslancom parlamentu a neskôr v dvoch vládach aj ministrom životného prostredia a školstva. Oils sa od tej doby objavili na verejnosti len vzácne, vždy pri benefičných akciách. Posledne v roku 2009 pre obete obrovských austrálskych požiarov. Ostatní členovia sa venovali vlastným hudobným projektom. Garret z politiky odišiel v roku 2013 a minulý rok vydal svoj prvý sólový album A Version of Now.

Skupina 17. februára 2017 s nadšením fanúšikov oznámila, že sa vracia na koncertné pódiá. V rámci turné The Great Circle prejdu od apríla do novembra celý svet. Od komorného klubu v Sydney, cez Brazíliu, Severnú Ameriku, Európu, Nový Zéland a späť do Austrálie. Turné doplnia vydaním troch kolekcií CD. Prvé bude obsahovať všetky ich LP a EP, druhý ich CD a videá a tretí 4 CD/8 DVD zberateľský kúsok s doposiaľ nevydaným materiálom pomenovaným The Overflow Tank.

Šestnásty ročník Colours of Ostrava prebehne od 19. do 22. júla opäť v unikátnom industriálnom areáli Dolních Vítkovic. K hlavným oznámeným menám patria Jamiroquai, Imagine Dragons, Norah Jones, alrt-J, Birdy, Moderat, LP, Benjamin Clementine, Michael Kiwanuka, Laura Mvula, UNKLE, Afro Celt Sound System, ale aj Nouvelle Vague.

Štvordňové vstupenky na Colours of Ostrava 2017 sú v predaji na http://www.colours.cz/ a v sieti Ticketpro.