Miera nezamestnanosti na Slovensku klesla v marci na úroveň 8,4 %

Rast aktivity výrobného sektora eurozóny sa v apríli zrýchlil

Luxemburg 2. mája (TASR) - Miera nezamestnanosti v eurozóne po úprave o sezónne vplyvy sa v marci 2017 nezmenila a už druhý mesiac po sebe zostala na úrovni 9,5 %, čo je jej najnižšia úroveň od apríla 2009. Informoval o tom dnes európsky štatistický úrad Eurostat.V porovnaní s marcom 2016 však nezamestnanosť v regióne, ktorý zaviedol euro klesla z vlaňajších 10,2 %.V celej 28-člennej Európskej únii (EÚ) sa miera nezamestnanosti v marci 2017 znížila na 8 % z februárových 8,1 % a z 8,7 % v marci 2016. Je tak najnižšia od januára 2009.Eurostat odhaduje, že v marci 2017 bolo v EÚ bez práce 19,716 milióna mužov a žien, z toho 15,515 milióna v eurozóne. V porovnaní s februárom sa počet nezamestnaných v celej Únii znížil o 56.000 a v eurozóne o 5000 osôb. Za 12 mesiacov do konca marca 2017 ubudlo v celej Únii 1,647 milióna a v eurozóne 991.000 nezamestnaných.Spomedzi členských štátov EÚ najnižšiu harmonizovanú mieru nezamestnanosti zaznamenali v marci Česko (3,2 %), Nemecko (4,1 %) a Malta (4 %). Najvyššiu nezamestnanosť mali Grécko (23,5 % v januári 2017) a Španielsko (18,2 %).V medziročnom porovnaní klesla v marci nezamestnanosť v 23 štátoch Únie, vo Francúzsku a Rakúsku stagnovala a vzrástla v troch: v Dánsku (na 6,2 % zo 6 %), v Taliansku (na 11,7 % z 11,5 %) a Litve (na 8,1 % z 8 %).Najstrmší medziročný pokles nezamestnanosti nahlásili v marci Chorvátsko (zo 14 na 11,3 %), Portugalsko (z 12 % na 9,8 %), Španielsko (z 20,3 % na 18,2 %) a Írsko (z 8,3 % na 6,4 %).Miera nezamestnanosti na Slovensku v marci klesla na 8,4 % z 8,6 % vo februári a 10,1 % rok predtým.V USA, ktoré sú najväčšou svetovou ekonomikou, sa miera nezamestnanosti tento rok v marci znížila na 4,5 % zo 4,6 % vo februári a 5 % v marci 2016.Vo vekovej kategórii do 25 rokov bolo na konci marca v EÚ bez práce 3,883 milióna mladých, z toho 2,727 milióna v eurozóne.V medziročnom porovnaní sa počet mladých ľudí bez práce v celej Únii znížil o 439.000 a v eurozóne o 268.000.Miera nezamestnanosti v tejto vekovej kategórii v marci klesla v EÚ na 17,2 % z 19,4 % pred rokom a v eurozóne sa znížila na 19,1 % z 21,3 %.Najnižšiu mieru nezamestnanosti mladých malo v marci 2017 Nemecko (6,7 %), najvyššiu Grécko (48 % v januári 2017), Španielsko (40,5 %) a Taliansko (34,1 %).Tempo rastu aktivity výrobného sektora v eurozóne sa v apríli zrýchlilo síce menej, ako naznačil predbežný odhad, napriek tomu bolo najvyššie za šesť rokov. Vyplýva to zo spresnených výsledkov prieskumu spoločnosti Markit.Konkrétne sa index nákupných manažérov (PMI) z výrobného sektora eurozóny v apríli zvýšil na 56,7 bodu z 56,2 bodu v marci. Tento výsledok mierne zaostal za rýchlym odhadom, podľa ktorého mal aprílový PMI dosiahnuť 56,8 bodu.Hodnota aprílového indexu je však najväčšia za šesť rokov a pohybuje sa vysoko nad zlomovou hranicou 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity daného odvetvia od jej poklesu.Z údajov Markit vyplýva, že všetky štáty regiónu zaznamenali v apríli rast aktivity vo výrobnom sektore, s výnimkou Grécka, ktorého PMI síce stúpol na 48,2 bodu, no neprekročil hranicu 50 bodov.Čo sa týka najväčších ekonomík eurozóny, spresnený PMI nemeckého výrobného sektora klesol na 58,2 bodu z 58,3 bodu, čo sa zhoduje s rýchlym odhadom. Jeho hodnota sa však udržala blízko šesťročného maxima. PMI francúzskeho sektora vzrástol na 55,1 bodu ako pri rýchlom odhade a je najvyšší za šesť rokov.Talianský PMI dosiahol 73-mesačné maximum 56,2 bodu a španielský na úrovni 54,5 bodu je pre zmenu najnižší za dva mesiace. Holandský PMI v apríli stagnoval na úrovni 57,8 bodu.Prieskum Markit ďalej ukázal, že produkcia, objednávky aj zamestnanosť vo výrobnom sektore eurozóny sa minulý mesiac zvýšili a najviac od apríla 2011. Firmy evidujú väčší dopyt po svojich produktoch, a to ako na domácom trhu, tak v zahraničí.Podľa hlavného ekonóma Markit Chrisa Williamsona tieto údaje naznačujú, že výrobný sektor eurozóny má za sebou solídny a povzbudzujúci štart do nového 2. štvrťroka. Domnieva sa, že toto odvetvie by mohlo tento rok zvýšiť svoj výkon o 4 až 5 % a výrazne tak prispieť k rastu ekonomiky eurozóny.