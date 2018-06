Miera nezamestnanosti v Británii zostáva na vyše 40-ročnom minime

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 12. júna (TASR) - Nezamestnanosť vo Veľkej Británii zostáva na najnižšej úrovni za 43 rokov.Miera nezamestnanosti podľa metodiky ILO zostala počas troch mesiacov od februára do apríla na rovnakej úrovni 4,2 % ako v predchádzajúcich troch mesiacoch, uviedol britský štatistický úrad. To je najmenej od roku 1975. V rovnakom období vlani sa nachádzala na úrovni 4,6 %.Bez práce bolo 1,42 milióna ľudí, o 38.000 menej než v období od novembra 2017 do januára 2018 a o 115.000 menej než v rovnakom období vlani.Miera zamestnanosti dosiahla 75,6 %. Priemerná mzda vrátane bonusov medziročne stúpla o 2,5 % a bez započítania bonusov o 2,8 %.