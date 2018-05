Miera nezamestnanosti v eurozóne aj v EÚ v marci stagnovala

Na archívnej snímke Európska centrálna banka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Luxemburg 2. mája (TASR) - Sezónne upravená miera nezamestnanosti v eurozóne zostala v marci 2018 na februárovej úrovni 8,5 %, ktorá je najnižšia od decembra 2008. Ale klesla z 9,4 % v marci 2017. Oznámil to Eurostat, štatistický úrad Európskej únie (EÚ).Aj v celej 28-člennej EÚ miera nezamestnanosti v marci 2018 stagnovala na úrovni 7,1 % a klesla zo 7,9 % pred rokom. Je to najnižšia mieru nezamestnanosti v EÚ od septembra 2008.Eurostat odhaduje, že v marci 2018 bolo v EÚ bez práce 17,48 milióna mužov a žien, z toho 13,82 milióna v eurozóne. V porovnaní s februárom sa počet nezamestnaných znížil o 94.000 v EÚ a 83.000 v eurozóne. Oproti marcu 2017 nezamestnanosť klesla o 1,93 milióna v celej Únii a 1,41 milióna v euroregióne.Spomedzi členských štátov, ktoré Eurostatu dodali údaje za marec, najnižšiu harmonizovanú mieru nezamestnanosti zaznamenali v Českej republike (2,2 %), na Malte (3,3 %) a v Nemecku (3,4 %). Najvyššiu nezamestnanosť mali Grécko (20,6 % v januári 2018) a Španielsko (16,1 %).V medziročnom porovnaní miera nezamestnanosti klesla takmer vo všetkých členských štátoch okrem Litvy, kde zostala stabilná a Estónska, kde sa zvýšila (z 5,3 % na 6,5 % od februára 2017 do februára 2018). Najstrmší pokles nezamestnanosti zaznamenal Cyprus (z 12,3 % na 9,1 %), Grécko (z 23,2 % na 20,6 % medzi januárom 2017 a januárom 2018), Chorvátsko (z 11,8 % na 9,4 %) a Portugalsko (z 9,7 % na 7,4 %).Na ilustráciu miera nezamestnanosti v USA bola v marci 2018 na úrovni 4,1 %, rovnako ako vo februári, a znížila sa zo 4,5 % pred rokom.Pokiaľ ide o nezamestnanosť mladých ľudí do 25 rokov, v marci 2018 bolo v celej Únii bez práce 3,50 milióna mladých, z toho 2,45 milióna v eurozóne. V porovnaní s marcom 2017 sa nezamestnanosť mladých znížila o 409.000 v EÚ a o 305.000 v eurozóne.V marci 2018 klesla miera nezamestnanosti mladých v eurozóne na 17,3 % z vlaňajších 19,4 % a v EÚ sa znížila na 15,6 % zo 17,3 % pred rokom. Najnižšiu nezamestnanosť mladých zaznamenali v marci tohto roka Nemecko (6,1 %), Česká republika (6,8 %) a Holandsko (7 %). Naopak, najvyššiu nahlásili Grécko (42,3 % v januári 2018), Španielsko (35 %) a Taliansko (31,7 %).Na Slovensku nezamestnanosť v marci stagnovala na úrovni 7,5 % a klesla z 8,5 % pred rokom.