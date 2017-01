Miera nezamestnanosti v eurozóne v novembri stagnovala na 9,8 %

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Investorom v eurozóne sa tento mesiac zlepšila nálada

Luxemburg 9. januára (TASR) - Miera nezamestnanosti v eurozóne po úprave o sezónne vplyvy v novembri 2016 stagnovala na októbrovej úrovni 9,8 %, čo je jej najnižšia úroveň od júla 2009. Informoval o tom európsky štatistický úrad Eurostat.V porovnaní s novembrom 2015 však nezamestnanosť v regióne, ktorý zaviedol euro klesla, keďže predvlani dosiahla 10,5 %.V celej 28-člennej Európskej únii (EÚ) sa miera nezamestnanosti v novembri 2016 znížila na 8,3 % z októbrových 8,4 % a z 9 % v novembri 2015. Dosiahla tak najnižšiu úroveň od februára 2009.Eurostat odhaduje, že v novembri 2016 bolo v EÚ bez práce 20,429 milióna mužov a žien, z toho 15,898 milióna v eurozóne. V porovnaní s októbrom sa počet nezamestnaných v celej únii znížil o 41.000 a v eurozóne o 15.000 osôb. Za 12 mesiacov do konca novembra 2016 ubudlo v celej únii 1,552 milióna a v eurozóne 972.000 nezamestnaných.Spomedzi členských štátov EÚ najnižšiu harmonizovanú mieru nezamestnanosti zaznamenali v novembri Česko (3,7 %) a Nemecko (4,1 %). Najvyššiu nezamestnanosť mali Grécko (23,1 % v septembri 2016) a Španielsko (19,2 %).V medziročnom porovnaní klesla v novembri nezamestnanosť v 24 štátoch únie a vzrástla v štyroch: v Dánsku (na 6,5 % zo 6,1 %), na Cypre (na 14,2 % z 13,2 %) v Taliansku (na 11,9 % z 11,5 %) a Chorvátsku (na 15,7 % z 11,4 %).Miera nezamestnanosti na Slovensku v novembri klesla na 9 % z októbrových 9,2 % a 10,9 % v predposlednom mesiaci 2015.V USA, ktoré sú najväčšou svetovou ekonomikou, miera nezamestnanosti vlani v novembri klesla na 4,6 % zo 4,9 % v októbri a 5 % v novembri 2015.Vo vekovej kategórii do 25 rokov bolo na konci novembra v EÚ bez práce 4,28 milióna mladých, z toho 3,007 milióna v eurozóne.V medziročnom porovnaní sa počet mladých ľudí bez práce v celej únii znížil o 137.000 a v eurozóne o 42.000. Miera nezamestnanosti v tejto vekovej kategórii v novembri 2016 klesla v EÚ na 18,8 % z 19,5 % rok predtým a v eurozóne sa znížila na 21,2 % z 21,8 %.Najnižšiu mieru nezamestnanosti mladých malo v novembri 2016 Nemecko (6,7 %), najvyššiu Grécko (46,1 % v septembri 2016), Španielsko (44,4 %) a Taliansko (39,4 %).Investorom v eurozóne sa tento mesiac zlepšila nálada, pričom ich dôvera v ekonomiku menového bloku vzrástla viac, ako analytici očakávali, na najvyššiu úroveň od polovica roka 2015. Motorom jej rastu bolo pozitívnejšie hodnotenie súčasnej situácie v ekonomike aj jej perspektívy. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu renomovaného inštitútu Sentix.Podľa tohto prieskumu sa index dôvery, ktorý odráža náladu investorov v 19 štátoch menovej únie, v januári 2017 zvýšil na 18,2 bodu z 10 bodov v decembri 2016. Analytici pritom odhadovali, že index stúpne na 12 bodov. Januárová hodnota indexu je najvyššia od augusta 2015.Prieskum tiež ukázal, že aj čiastkový index súčasnej hospodárskej situácie v regióne, ktorý platí eurom, tento mesiac prudko vzrástol na 16,5 bodu z 8,3 bodu v decembri a je najvyšší od júla 2011. A index očakávaní investorov v eurozóne sa v úvode tohto roka zvýšil na 20 bodov z 11,8 bodu v predchádzajúcom mesiaci.Sentix zverejnil aj výsledky prieskumu z Nemecka, ktoré je najväčšou ekonomikou eurozóny. Tie odhalili, že dôvera nemeckých investorov v januári vyskočila na 33,1 bodu z decembrových 27,8 bodu. Čiastkový index súčasnej situácie v nemeckej ekonomike sa v januári vyšplhal na päťročné maximum 52,5 bodu a index očakávaní sa zvýšil na 15,3 bodu.Sentix predpovedá väčší rastový potenciál ekonomikám vo východnej Európe i Rakúsku, ktoré má silné väzby na tieto ekonomiky.