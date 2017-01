Miera nezamestnanosti v Nemecku v januári klesla

Úrad práce v Duisburgu, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Maloobchodné tržby v Nemecku v decembri nečakane klesli

Wiesbaden 31. januára (TASR) - Miera nezamestnanosti v Nemecku aj v januári 2017 klesla, už štvrtý mesiac po sebe a na nové rekordné minimum. To prekvapilo ekonómov, ktorí predpovedali, že bude stagnovať. Vyplýva to z najnovších údajov spolkového úradu práce (Bundesagentur für Arbeit, BA).Podľa týchto údajov sa miera nezamestnanosti v Nemecku po úprave o sezónne vplyvy v januári znížila na 5,9 % zo 6 % v decembri. Dosiahla tak najnižšiu úroveň od zjednotenia Nemecka v roku 1990. Analytici pritom odhadovali, že zostane na decembrovej úrovni.Počet ľudí bez práce na sezónne upravenej báze sa v januári znížil o 26.000 na 2,6 milióna, zatiaľ čo analytici predpovedali, že klesne o 5000.Ale bez úpravy o sezónne vplyvy sa však počet nezamestnaných v Nemecku v januári zvýšil oproti decembru o 209.000 osôb alebo o 0,5 percentuálneho bodu, no v porovnaní s januárom 2016 sa znížil o 143.000 osôb.Maloobchodné tržby v Nemecku v poslednom mesiaci minulého roka nečakane klesli, aj keď tempo poklesu bolo miernejšie než v predchádzajúcom mesiaci. Ukázali to dnes zverejnené údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.Tržby v nemeckom maloobchode klesli v decembri medzimesačne o 0,9 %. Na porovnanie, v novembri dosiahol pokles až 1,7 %. Napriek tomu nebol decembrový výsledok pozitívny, nakoľko ekonómovia počítali s ich rastom o 0,6 %.Aj v medziročnom porovnaní bol vývoj maloobchodných tržieb omnoho horší, než sa očakávalo. V decembri klesli o 1,1 %, zatiaľ čo v novembri vzrástli o 3,5 % a navyše, ekonómovia očakávali rast na úrovni 0,5 %.Pod pokles sa do veľkej miery podpísali tržby z predaja nepotravinových produktov. Tie v decembri klesli o 1 %. Na druhej strane, tržby z predaja potravín, nealkoholických nápojov a tabakových výrobkov o 1,1 % vzrástli.