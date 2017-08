Miera ochrany pre obete trestných činov sa zvýši po všetkých stránkach

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. augusta (TASR) – Cieľom novej právnej úpravy je jednoznačne zvyšovať mieru ochrany pre obete trestných činov po všetkých stránkach. Uviedlo to ministerstvo spravodlivosti v reakcii na obavy Slovenskej advokátskej komory (SAK).V súvislosti s vládou schváleným návrhom zákona o obetiach trestných činov sa SAK obáva najmä o kvalitu poskytovania právnych služieb obetiam. Vo štvrtok (17.8.) upozornila, že je nevyhnutné, aby mali v celom konaní prístup ku kvalifikovanej právnej pomoci prostredníctvom advokáta.varovala hovorkyňa advokátskej komory Alexandra Donevová. Podľa návrhu ministerstva majú totiž odbornú pomoc vrátane právnej poskytovať obetiam špecializované mimovládne organizácie, ktoré dostanú akreditáciu od ministerstva spravodlivosti a finančnú podporu od štátu. Nebudú však povinné spolupracovať priamo s advokátmi.reagoval hovorca ministerstva Peter Bubla.zdôraznil.Ministerstvo vysvetlilo, že organizácie, ktoré budú chcieť poskytovať služby podľa návrhu zákona, budú musieť spĺňať kritériá aj z hľadiska odborných garancií.ozrejmil Bubla.Pokiaľ ide o poskytovanie základných informácií o právach obetí, musí takéto informácie poskytovať osoba, ktorá má aspoň bakalárske právnické vzdelanie. Pokiaľ ide o zastupovanie obete, tak podľa zákona to musí byť osoba, ktorá má právnické vzdelanie a minimálne trojročnú prax, spresnil rezort.vysvetlil Bubla.ozrejmil.doplnil hovorca ministerstva spravodlivosti.Vláda schválila v stredu (16.8.) návrh nového zákona o obetiach trestných činov, ktorá podľa ministerstva spravodlivosti komplexne rieši ich práva a dáva pod jednu strechu problematiku, ktorá je dnes roztrúsená vo viacerých právnych normách. Ministerka predložila návrh s rozporom so SAK. Komora poukázala na viacero nedostatkov novej legislatívy, ministerstvo jej pripomienky neuznalo.