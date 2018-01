Mierová konferencia o Sýrii priniesla plán prípravy novej ústavy

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Soči 31. januára (TASR) - Výsledkom utorkovej mierovej konferencie o Sýrii, ktorá sa konala v ruskom Soči, je dohoda o vytvorení výboru s úlohou navrhnúť novú sýrsku ústavu. Oznámil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorého vyhlásenie priniesla agentúra AP.Podujatie organizované Ruskom pod názvom Kongres sýrskeho národného dialógu predstavovalo podľa Lavrova dôležitý krok smerom k národnému zmiereniu v Sýrii, zmietanej občianskou vojnou od roku 2011. Sýrske hlavné opozičné skupiny ho však bojkotovali a nie je zatiaľ jasné, či sa zapoja do navrhovaného procesu.Lavrov na záver stretnutia v Soči oznámil, že účastníci sa dohodli na vytvorení ústavodarného výboru so sídlom vo švajčiarskej Ženeve. Vymenovali tiež niektorých z jeho členov s tým, že možnosť určiť svojich zástupcov dostanú aj skupiny, ktoré sa na utorkovej konferencii nezúčastnili.povedal šéf ruskej diplomacie.Alexandr Lavrenťjev, splnomocnenec ruského prezidenta Vladimira Putina pre Sýriu, informoval že na Kongrese sýrskeho národného dialógu bolo prítomných 1393 delegátov. Zároveň podľa AP ubezpečil, že cieľom organizátorov bolo prispieť k oživeniu sýrskych mierových rokovaní pod záštitou OSN, a nie ich odsunúť do úzadia.Jedným z účastníkov podujatia v Soči bol splnomocnenec OSN pre Sýriu Staffan de Mistura, ktorý predtým viedol niekoľko kôl sýrskych mierových rokovaní v Ženeve. Potvrdil, že v spomínanom výbore bude mať zastúpenie tak sýrska vláda, ako aj opozícia. Dodal, že urýchlene pristúpi k stanoveniu časového rozvrhu ústavodarného procesu, pretože "Sýria nemôže čakať".Ruský prezident Putin pred utorkovou konferenciou vyhlásil, že Sýrčania by sa mali spojiť a vytvoriť spoločnú víziu svojej budúcnosti na prekonanie krízy, ktorou prechádza ich krajina. Rusko, kľúčový spojenec sýrskeho prezidenta Bašára Asada, informovalo, že pozvalo na konferenciu 1600 delegátov, objavili sa však iba zástupcovia vlády a predstavitelia opozície, ktorých vláda toleruje.