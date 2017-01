Mierové rokovania:Opozícia Sýrie neplánuje podpísať finálne vyhlásenie

Staffan de Mistura. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Irán, Rusko a Turecko sa dohodli na mechanizme monitorovania prímeria v Sýrii

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Astana 24. januára (TASR) - Delegácia sýrskej opozície na rozhovoroch o posilnení prímeria v Sýrii nepodpíše z rokovaní v kazašskej Astane záverečné komuniké, ktoré pripravujú garanti prímeria Rusko a Turecko. Vyhlásil to dnes v Astane hovorca delegácie ozbrojenej opozície Jahjá Arídí, ktorý dodal, žeAgentúra TASS s odvolaním sa na zdroje v sýrskej vládnej delegácii informovala, že komuniké neplánujú podpísať ani zástupcovia vlády na rokovania o urovnaní ozbrojeného konfliktu v Sýrii.Okrem toho sa Arídí pred novinármi vyjadril skepticky aj ohľadom úspechu rokovaní o zachovaní prímeria, ktoré v Sýrii vyhlásili 30. decembra 2016.zdôraznil.Na rozdiel od Arídího osobitný vyslanec generálneho tajomníka OSN pre Sýriu Staffan De Mistura sa pred novinármi vyjadril, že delegácie sú blízko k odsúhlaseniu záverečného vyhlásenia. Dodal, že. Poznamenal, že schválenie tohto dokumentu by bolo povzbudením, pretože by to umožnilo dosiahnuť trvalejšie zastavenie paľby.poznamenal De Mistura podľa agentúry TASS. Zároveň vyjadril presvedčenie, žeIný člen opozičnej delegácie na rokovaniach, Usáma abú Zajd, potvrdil, že účastníci rokovaní pokračujú v diskusii o spôsoboch upevnenia režimu prímeria, informovala agentúra Interfax.Dodal, že od Ruska, ktoré v sýrskom konflikte stojí na strane sýrskej vlády, očakáva. Zajd pripustil, že rokovania v Astane môžu byť predĺžené o jeden deň - do stredy.De Mistura, ktorý by mal vo februári hostiť v Ženeve ďalšiu mierovú konferenciu o Sýrii, sa dnes pred začatím rokovaní v Astane netajil optimizmom ohľadom úspechu schôdzky v Kazachstane. Pozorovatelia vyzdvihujú už ten fakt, že znepriatelené strany spolu rokujú, aj keď väčšinou cez sprostredkovateľa.komentoval podľa agentúry Kazinform námestník riaditeľa kazašského Inštitútu strategických štúdií Sanat Kuškumbajev.Irán, Rusko a Turecko dosiahli dnes dohodu o mechanizme monitorovania prímeria v Sýrii. Informovala o tom agentúra TASS s odvolaním sa na zdroj v iránskej delegácii zúčastňujúcej sa na rokovaniach o upevnení režimu prímeria, ktoré sa od pondelka konajú v kazašskej Astane.O samotnom záverečnom komuniké schôdzky sa ešte stále rokuje, spresnil iránsky zdroj.Rusko a Turecko ako garanti prímeria vyhláseného v Sýrii na sklonku decembra minulého roku spoločne s Iránom zahrnuli svoje plány na vypracovanie trojstranného mechanizmu monitorovania dodržiavania prímeria v Sýrii do záverečného komuniké schôdzky v Astane. Cieľom tohto mechanizmu je nielen kontrola dodržiavania prímeria, ale aj odvrátenie rizika akýchkoľvek provokácií, píše sa v návrhu komuniké, ktoré dostal k dispozícii TASS.Turecká tlačová agentúra Anadolu uviedla, že toto oznámenie je prvým znamením pokroku dosiahnutého v druhý deň rokovaní medzi sýrskou vládnou delegáciou a zástupcami povstaleckých frakcií, ktoré sa konajú v Astane.Anadolu spresnila, že spomínaný mechanizmus by mal trojici krajín Irán, Rusko a Turecko umožniť okamžite reagovať na správy o porušovaní prímeria a zastaviť úroky, a tona daného porušovateľa.Anadolu svojou správou nepriamo potvrdila aj informácie z ruských zdrojov, že táto dohoda bude súčasťou spoločného záverečného vyhlásenia zo schôdzky, na ktorom sa ešte stále pracuje.