Mieroví aktivisti dorazili po 700-kilometrovom pochode do Kábulu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 18. júna (TASR) - Desiatky mierových aktivistov dorazili v pondelok do afganskej metropoly Kábul po takmer mesiac trvajúcom pochode z nepokojnej provincie Helmand na juhu krajiny.Ich cieľom je prinútiť vládu, aby rokovala o mieri s povstaleckými skupinami, informovala agentúra DPA.Obyvatelia metropoly privítali účastníkov pochodu v kábulskej mešite spoločne s lekármi a poskytli im potraviny a nápoje. Mnohým z nich museli po 37 dňovom 700 kilometrov dlhom pochode podať antibiotiká a ošetriť poranenia na nohách.povedal agentúre DPA jeden z účastníkov pochodu.Na púť z Laškargáhu, hlavného mesta provincie Helmand, sa so začiatkom moslimského posvätného pôstneho mesiaca ramadán vybralo okolo desať ľudí.Skupina sa postupne rozrastala a do Kábulu už dorazilo okolo sto aktivistov.Iniciatíva bola rekciou na marcový bombový útok na štadión v Laškargáhu, ktorý si vyžiadal okolo 20 mŕtvych. Ako doplnila DPA, okolo 90 percent územia provincie Helmad je pod kontrolou fundamentalistického hnutia Taliban.Pokusy afganskej vlády začať mierové rokovania s predstaviteľmi Talibanu opakovane zlyhávajú napriek tomu, že takýto krok podporujú aj zahraniční spojenci Kábulu.