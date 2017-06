Miestenku v Európskej lige majú Slovenky už istú, čaká ich Fínsko

Slovenské volejbalistky, archívna snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 23. júna (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky sú už istými účastníčkami semifinále 9. ročníka Európskej ligy. Rozhodla o tom hladká piatková prehra Čiernej Hory s Ukrajinou v úvode druhého turnaja B-skupiny vo francúzskom Nantes.Obhajkyne striebra sa v semifinálovom dvojzápase stretnú s Fínskom, ktoré bez straty setu vyhralo A-skupinu. Prvý duel je na programe v stredu 28. júna o 18.00 v Poprade, odveta sa uskutoční v nedeľu 2. júla v Helsinkách. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Španielsko a Ukrajina.Program v skupinách A a C dvanásťčlennej Európskej ligy sa skončil už minulý týždeň. Zverenkyne Mareka Rojka vyhrali v Španielsku a Portugalsku štyri zo šiestich zápasov a s dvanástimi bodmi obsadili druhé miesto za Španielskom. To im zaručovalo takmer istú účasť v semifinále, pretože v tabuľke druhých boli lepšie ako Bielorusky. Na definitívu si však Slovenky museli počkať až do druhého turnaja B-skupiny, ktorý sa začal v piatok. Keďže z nej do semifinále nemôže postúpiť Francúzsko, ktoré po základnej časti Európskej ligy bude štartovať v svetovej World Grand Prix, z hry ich už mohla vyradiť len Čierna Hora. Balkánky by však museli v Nantes vyhrať všetky zápasy 3:0, čo vzhľadom na kvalitu tímu bolo nereálne. Rozhodlo sa hneď v prvom zápase, v ktorom vedúca Ukrajina deklasovala Čiernu Horu 3:0 (11, 12, 15).Slovenky nečakali na vývoj v B-skupine a po návrate z Portugalska začali vo štvrtok v Púchove záverečnú prípravu na semifinále. Tréner Rojko v štrnásťčlennej nominácii musel spraviť jednu vynútenú zmenu. Pre problémy s kolenom nemôže pokračovať smečiarka Karin Palgutová. S Fínkami sa slovenské volejbalistky stretli v histórii šesťkrát a v piatich prípadoch odchádzali ako víťazky.