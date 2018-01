Miestnych poslancov má byť menej,Dostál vidí v zákone záujem starostov

Na archívnej snímke Ondrej Dostál (SaS) Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. januára (TASR) - Počet poslancov obecných zastupiteľstiev sa má od najbližších komunálnych volieb znížiť, zmena sa má týkať najmä väčších miest a obcí. Má sa tak zvýšiť efektivita obecných zastupiteľstiev aj šetriť peniaze. Vyplýva to z návrhu novely zákona o obecnom zriadení z dielne ministerstva vnútra, ktorý v utorok odobrili členovia Ústavnoprávneho výboru NR SR a odporučili jeho schválenie v pléne. Rezort argumentuje aj tým, že Slovensko má komunálnych poslancov viac, ako je bežné v EÚ.Podľa opozičného člena výboru Ondreja Dostála (SaS) obsahuje vládna aj novela body, ktoré fungovanie obcí môžu zlepšiť.odkázal Dostál.Poslancovi sa nepáči ani oslabenie pozície hlavného kontrolóra obce.myslí si Dostál s tým, že novela odráža záujmy starostov.Štátna tajomníčka rezortu vnútra Denisa Saková (Smer-SD) reagovala, že sa novela v praxi bude sledovať.povedala.Ministerstvo vnútra tvrdí, že v záujme vyššej efektivity obecných zastupiteľstiev a zníženia finančných prostriedkov na ich činnosť sa upravuje rozpätie počtu poslancov obecných zastupiteľstiev, a to predovšetkým v obciach s vyšším počtom obyvateľov a mestách, kde ich rozpätie je nadhodnotené.približuje ministerstvo.Napríklad v mestách s počtom obyvateľov od 50.001 do 100.000 je v zastupiteľstve v súčasnosti 19 až 31 poslancov, po novom to má byť 17 až 21. V prípade miest nad 100.000 obyvateľov sa má rozpätie poslancov znížiť z 23 až 41 na 21 až 25 poslancov.tvrdí ministerstvo.Novela rieši aj platy komunálnych poslancov, ktoré majú dostať stropy. Odmena poslanca obecného zastupiteľstva sa bude odvíjať od základného mesačného platu starostu obce.argumentuje rezort vnútra.Legislatívna zmena reaguje aj na situáciu tzv. nefunkčných obcí. Ide o tie, v ktorých sa ani v opakovaných voľbách do orgánov samosprávy nepodarí zvoliť žiadny orgán obce, teda starostu alebo obecné zastupiteľstvo. Po novom ju preto bude môcť vláda svojím nariadením pričleniť k susediacej obci, tá s tým však musí súhlasiť.zdôvodnilo ministerstvo.