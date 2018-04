MIESTO SVADBY POHREB: Pri nehode zahynulo 21 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Naí Dillí 18. apríla (TASR) - Najmenej 21 ľudí cestujúcich na svadbu zahynulo v strednej časti Indie, keď ich vozidlo zrútilo z mosta do suchého koryta rieky. Informovala o tom v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na miestnu políciu.K nehode došlo v utorok večer v indickom štáte Madhjapradéš v okrese Sídhí.Obete, najmä rodinní príslušníci a priatelia ženícha, cestovali na svadbu do jeho rodnej obce. Malé nákladné vozidlo sa zrútilo do 50-60-metrovej hĺbky do suchého koryta rieky, keď prechádzalo cez most.Hlavný minister štátu Madhjapradéš ponúkol finančnú pomoc 200.000 rupií (okolo 3044 dolárov) každému príbuznému obete a 50.000 rupií každému zranenému.Každý rok zomrú na indických cestách podľa DPA desaťtisíce ľudí. Väčšinu nehôd má na svedomí zlý stav vozoviek i automobilov, nerozvážna jazda a preplnenosť áut ľuďmi.