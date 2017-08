Migračná vlna z roku 2015 sa nezopakuje, tvrdí nemecký minister vnútra

Nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 26. augusta (TASR) - Podobná situácia, keď pred dvoma rokmi prišla do Nemecka mohutná vlna migrantov, viac nehrozí, povedal nemecký minister vnútra Thomas de Maiziere.De Maiziere nepovažuje vývoj súčasnej situácie za taký, ako bol na jeseň 2015, zhodnotil v dnes zverejnenom rozhovore pre DPA.pokračoval minister a zdôraznil, že rok 2015 sa nebude opakovať.V ostatnom čase rastú medzi nemeckými politikmi vyhlásenia varujúce pred migrantmi prichádzajúcimi v člnoch cez Stredozemné more do Talianska. Podobné slová zazneli aj z úst hlavného vyzývateľa nemeckej kancelárky Angely Merkelovej v nadchádzajúcich voľbách Martina Schulza.De Maiziere zavrhol obavy, že by sa títo migranti pokúsili dostať na sever do Nemecka. "Minister vnútra upozornil, že počet utečencov prichádzajúcich do Talianska sa v júli a v auguste výrazne znížil.