Migračné informačné centrum poskytlo v roku 2017 vyše 5000 konzultácií

Bratislava 9. apríla (TASR) – Na Medzinárodnú organizáciu pre migráciu v Slovenskej republike (IOM SR) sa v roku 2017 obrátilo so žiadosťou o poradenstvo 3375 cudzincov, a to najmä z Ukrajiny, Ruskej federácie, Srbska, Indie, Iránu a USA. Prostredníctvom Migračného informačného centra (MIC) im poskytli 5183 osobných, telefonických alebo e-mailových konzultácií o pobyte, rodine, zamestnaní, podnikaní, vzdelávaní či občianstve v SR. Vyplýva to z informácií o činnosti IOM SR v roku 2017, ktoré organizácia zverejnila na svojom webe.Užitočné informácie si cudzinci vyhľadávali i na stránke MIC. V slovenskom, anglickom či ruskom jazyku si ich pozrelo 125.193 osôb. Nová webová aplikácia Visa Check pre cudzincov z ktorejkoľvek krajiny sveta, ktorí chcú prísť na Slovensko a potrebujú vedieť, či potrebujú víza na vstup do SR, poskytla odpovede na takmer 1425 žiadostí záujemcov zo 114 krajín.V rámci podpory cudzincov pri integrácii na slovenský pracovný trh pomohla organizácia 592 klientom pri príprave životopisu, príprave na pohovor, komunikácii so zamestnávateľmi či pri vyhľadávaní pracovných ponúk alebo sprostredkovaní zamestnania.informuje web IOM.Súčasťou aktivít boli aj v minulom roku bezplatné kurzy slovenského jazyka pre cudzincov. V Bratislave a Košiciach ich navštívilo 1055 osôb. Na kurzoch sociálnej a kultúrnej orientácie, ktoré pomáhajú cudzincom orientovať sa v dôležitých oblastiach života na Slovensku, sa zúčastnilo 202 osôb.