Migrant sa priznal k vražde študentky medicíny v nemeckom Freiburgu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Freiburg 11. septembra (TASR) - Mladý muž obžalovaný z vlaňajšieho znásilnenia a vraždy 19-ročnej študentky medicíny sa dnes na Krajinskom súde vo Freiburgu v nemeckej spolkovej krajine Bádensko-Württembersko priznal k spáchaniu tohto zločinu.Študentke Marie L. sa stala osudnou noc na 16. októbra 2016. Páchateľ v podnapitom stave sa podľa vlastných slov na brehu rieky Dreisam náhodne stretol so študentkou, ktorú zhodil z bicykla. Potom ju sexuálne zneužil a pokúsil sa ju uškrtiť. Jej bezvládne telo napokon stiahol do rieky.Viaceré podrobnosti výpovede 19-ročného Husseina K. boli protirečivé. Obžalovaný tvrdil, že sa na podrobnosti svojho zločinu nepamätá. Zároveň sa ospravedlnil príbuzným obete, ktorí na súdne pojednávanie neprišli.Hussein K. prišiel do Nemecka ako utečenec vydávajúci sa za 16-ročného tínedžera bez sprievodu v roku 2015. Tvrdil, že prišiel z Afganistanu za vzdelaním a lepším životom. Až v súdnej sieni sa priznal, že už vtedy mal 18 rokov.Vyšetrovatelia však predpokladajú, že ani tentoraz nehovorí úplnú pravdu, pretože majú indície o tom, že má najmenej 22 rokov a že nevyrastal v Afganistane, ale v Iráne. Tam aj podľa vlastných slov vycestoval za starším bratom a pracoval "načierno" už od svojich 12 rokov.Nejasnosti okolo identity obžalovaného nezjednodušia rozhodovanie o kardinálnej otázke, či budú migranta súdiť ako maloletého alebo plnoletého páchateľa trestných činov znásilnenia a vraždy. Muž totiž zranenú ženu zanechal v bezvedomí v riečke Dreisam, v ktorej vodách sa utopila. Ak zodpovední posúdia zločiny ako dôsledky konania plnoletej osoby, hrozí páchateľovi doživotný trest väzenia. V opačnom prípade môže vyviaznuť s trestom v rozmedzí 10-15 rokov odňatia slobody nepodmienečne.Proces, v ktorom sú naplánované výpovede 45 svedkov a desiatich odborných znalcov, sprevádza mimoriadny záujem médií a širokej verejnosti, ako aj prísne bezpečnostné opatrenia.Vynesenie rozsudku sa očakáva v decembri.