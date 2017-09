Migranti hľadajú nové trasy cez Španielsko a Rumunsko

Na ilustračnej fotografii sú migranti z Egypta. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 12. septembra (TASR) - Nelegálni migranti hľadajú nové trasy do Európy, do ktorej sa najnovšie pokúšajú dostať aj cez Španielsko a Rumunsko. Reagujú tak na úsilie krajín Európskej únie obmedziť migračné toky cez stredné a východné Stredomorie, informovala dnes Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).Počet migrantov prichádzajúcich po týchto nových trasách je zatiaľ relatívne nízky. Avšak ich otvorenie je signálom toho, že obchodníci s ľuďmi a prevádzači hľadajú alternatívne cesty do krajín EÚ.Podľa údajov IOM v roku 2017 prišlo do Španielska po mori takmer 10.300 ľudí. Ambrosi upozornil, že to síce nie je "veľké číslo", ktoré je však oproti roku 2016 štvornásobne vyššie. To isté sa dá povedať o Rumunsku, na územie ktorého tohto roku dorazilo niekoľko stoviek migrantov; priplavili sa cez Čierne more na menších lodiach a člnoch.upozornil riaditeľ európskej pobočky IOM Eugenio Ambrosi, ktorého citovala agentúra DPA.Podľa neho však hľadanie nových migračných trás dokazuje, že doterajšie úsilie EÚ zamerané na obmedzenie nelegálneho prisťahovalectva nebolo márne.Za prvých osem mesiacov 2017 sa do EÚ dostalo takmer 130.000 migrantov, ktorí sa preplavili cez Stredozemné more. Ide o výrazný pokles oproti roku 2015, keď po tejto trase prišiel rekordný počet, približne milión migrantov.