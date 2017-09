Migranti, ktorí sa v prerozdeľovaní dostali do Slovinska, odchádzajú

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ľubľana 8. septembra (TASR) - Slovinsko ani naďalej nie je vyhľadávanou cieľovou destináciou utečencov, a to ani v prípade, že sa do bývalej juhoslovanskej republiky dostanú v rámci prerozdeľovacích kvót Európskej únie.Ako ďalej vyplýva z dnešných informácií tamojšieho denníka Delo, pätina žiadateľov o azyl, ktorí sa doteraz v rámci prerozdeľovania z Grécka a Talianska dostali do Slovinska, opustila krajinu, len čo získala utečenecký štatút, a smerovala do iných členských štátov Únie.Z celkove 217 utečencov, ktorých doteraz prijalo Slovinsko, opustilo krajinu 45, a to predovšetkým kompletné rodiny.Ľubľana sa v rámci prerozdeľovania zaviazala prijať celkove 567 žiadateľov o azyl z Grécka a Talianska.