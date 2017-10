Migranti na Slovensku sú často zmätení, pomôcť im môže nový portál

Printscreen z portálu Danube Compass. Foto: Printscreen Danube Compass Foto: Printscreen Danube Compass

Bratislava 26. októbra (TASR) - Na Slovensku žije takmer 93.000 legálnych migrantov. Mnohí majú problém integrovať sa v krajine, sťažujú sa na nedostatok informácií od štátu a sú zmätení. Nie je to iba tunajší problém, rovnaké pocity majú aj migranti v okolitých krajinách. Upozorňujú na to odborníci zo Slovenskej akadémie vied (SAV).Spolu s kolegami z dunajského regiónu sa preto rozhodli vytvoriť pre takýchto ľudí nadnárodný informačný portál Danube Compass (Dunajský kompas). Pomáhali aj mimovládne organizácie. Okrem Slovenska by ho mali spustiť aj v Rakúsku, Maďarsku, Nemecku, Chorvátsku, Srbsku, Slovinsku, Česku a Bosne a Hercegovine.povedala vo štvrtok na tlačovej konferencii Tatiana Podolinská, riaditeľka Etnologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).Migranti budú môcť na webe nájsť informácie k zamestnaniu, pobytu v krajine, vzdelávaciemu systému či zdravotnej starostlivosti." vysvetlil Boris Divinský z Ústavu etnológie SAV.Slovenský portál bude viacjazyčný. Okrem angličtiny budú informácie napísané aj v srbskom, ukrajinskom či vietnamskom jazyku. Na Slovensku je približne 52.000 legálnych migrantov z Európskej únie, okolo 40.000 je z tretích krajín. Najviac by sa tu mali zdržovať Ukrajinci a Srbi. Veľkú komunitu majú v SR i Vietnamci.Nadnárodný portál je financovaný z Dunajského transnárodného programu v sume 1,5 milióna eur. Web je v súčasnosti v betaverzii,v Nemecku, Rakúsku, Slovinsku či Chorvátsku.