Migranti sa snažia dostať do Británie aj malými lietadlami z Belgicka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 2. augusta (TASR) - Migranti, ktorí sa chcú z Belgicka alebo Holandska dostať do Británie, objavili nový spôsob prepravy - malé osobné lietadlá. Uviedol to dnes belgický denník La Derniere Heure.Podľa tohto zdroja môžu migranti využívať malé lietadlá ako je Cessna 172 alebo Piper Chieftain, aby sa dostali do Spojeného kráľovstva. Vhodné podmienky na nelegálny odlet našli v Belgicku.V júli tohto roku holandská polícia zachytila a odsledovala prípravy takéhoto letu. Išlo o skupinu Albáncov - 11 dospelých a tri deti - z Holandska, ktorí plánovali odletieť z malého letiska Zoersel-Malle, približne 20 kilometrov od Antverp.Albáncov na letisku čakali dvaja britskí piloti, k odletu však nedošlo, lebo polícia Albáncov a ich holandských šoférov zatkla na holandských hraniciach. Zadržaní boli aj britskí piloti, ktorí následne priznali, že mali dohodnutý prevoz osem migrantov do Británie, pričom každý z nich mal zaplatiť 1000 eur.Pascal Kempenaers, šéf leteckého klubu umiestneného pri letisku Zoersel-Malle, pre belgické médiá uviedol, že v noci sa hocikto môže dostať na plochu letiska, lebo "vtedy tam nie je nikto". Dodal, že nemá informácie o tom, že by k takýmto letom bolo niekedy došlo, ale pripustil, že sa tak môže stať.Belgická federálna polícia v tejto súvislosti oznámila, že