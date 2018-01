Migrantov, ktorí v lietadle preleteli hranice, vrátili na Ukrajinu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 20. januára (TASR) - Desať z 11 migrantov, ktorí v pondelok večer ilegálne prileteli na maďarské územie, v piatok maďarské orgány odovzdali na maďarsko-ukrajinskom hraničnom priechode Beregsurány - Astej príslušníkom pohraničnej stráže Ukrajiny, informovala maďarská polícia na svoje internetovej stránke.Jeden z Afgancov požiadal o štatút utečenca, toho policajti v stredu odviedli do tranzitnej zóny na hraniciach.Na nízky prelet lietadla ponad svoj dom upozornil v pondelok večer kolegov policajt, ktorý bol mimo služby. Hliadka našla prázdny jednomotorový dvojplošník Antonov An-2 na poli za obcou Kállósemjén zhruba 70 kilometrov od ukrajinských hraníc.Posádka so strojom, ktorý sa zaboril do zeme, nedokázala vzlietnuť, preto ušla. Polícia po nej stále pátra. Lietadlo maďarské orgány na mieste rozoberú a prevezú na letisko v Nyíregháze.Policajti pomocou psov a termovíznych kamier krátko po pristátí našli a zadržali troch Afgancov v miestnom autobuse a osem Vietnamcov, ktorí sa ukrývali v areáli kostola v susednej dedine.Spravodajca TASR Ladislav Vallach