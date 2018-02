Migrantov presťahovali z ulíc Belehradu do centier

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 2. februára (TASR) - Srbské úrady premiestnili desiatky migrantov z ulíc hlavného mesta Belehrad do migračných centier. Informovala o tom v piatok tlačová agentúra AP.Úrady vo vyhlásení uviedli, že počas razie v piatok skoro ráno v srbskej metropole nedošlo k žiadnym incidentom. Video zverejnené srbskými médiami zachytávalo migrantov, ako vychádzajú zo spustnutej budovy a nastupujú do pristaveného autobusu.V Srbsku uviazlo okolo 4000 migrantov, ktorí sa snažia dostať ďalej do bohatších štátov Európskej únie. Mnohí uviaznutí migranti sa za pomoci pašerákov pokúšajú ilegálne prekročiť hranice so susednými krajinami Chorvátsko a Maďarsko, členmi EÚ.