Migrantov smerujúcich z Mexika do USA ubudlo, no počet úmrtí sa zvýšil

Ženeva 7. februára (TASR) - Viac ako 400 migrantov prišlo vlani o život pri pokusoch dostať sa z Mexika ilegálne do USA. Vyplýva to zo správy Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), ktorú zverejnili v utorok v jej sídle v Ženeve.Podľa toho istého zdroja prišli vlani správy o celkove 412 úmrtiach na tejto hranici, predvlani sa počet obetí v tejto oblasti zastavil na čísle 398.Počet narušiteľov mexicko-americkej štátnej hranice poklesol po zvolení Donalda Trumpa za prezidenta USA podľa správy o 44 percent. Americké úrady zadržali vlani celkove viac ako 341.000 migrantov smerujúcich z Mexika do USA, kým predvlani ich bolo vyše 611.500, konštatuje sa v správe.Od začiatku roka 2014 prišlo v danej oblasti o život podľa informácií IOM celkove 1469 osôb, uviedol hovorca organizácie Joel Millman. Súčasne zdôraznil, že ide o údaje opierajúce sa výlučne o záznamy amerických úradov a reálny počet obetí môže byť podstatne vyšší.Zvýšenie počtu úmrtí je výslovne znepokojujúci vzhľadom na podstatný pokles počtu migrantov, ktorí vlani vstúpili cez mexicko-americkú hranicu na americké územie, konštatoval riaditeľ centra pre analýzu globálnych údajov o migrácii IOM Frank Laczko.Ako jedna z jeho eventuálnych príčin je vnímaný fakt, že migranti musia vo vysokých teplotách prekonávať väčšie vzdialenosti, aby sa dostali mimo dosah pohraničníkov, a tak sa im ťažšie dostane aj pomoci v prípade núdze.