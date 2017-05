Mihál a Beblavý navrhujú odpolitizovať zvyšovanie minimálnej mzdy

Miroslav Beblavý (vľavo), Jozef Mihál. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. mája (TASR) – Minimálna mzda na Slovensku by mala rásť na základe nového spôsobu výpočtu. Zabezpečilo by sa tak predvídateľné podnikateľské prostredie a zastavilo by sa každoročnépri zvyšovaní minimálneho zárobku. Presvedčení sú o tom nezaradení poslanci Jozef Mihál a Miroslav Beblavý, ktorí dnes predstavili nový model zvyšovania minimálnej mzdy.Podstata ich návrhu stojí na troch pilieroch, a to na naviazaní minimálnej mzdy na 50 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve, nezdaniteľnej časti na daňovníka vo výške minimálnej mzdy zníženej o odvody zamestnanca do Sociálnej poisťovne (SP) a odpočítateľnej položke pri zdravotných odvodoch vo výške minimálnej mzdy.skonštatoval v správe pre médiá Beblavý.Podľa Mihála je spôsob zvyšovania minimálnej mzdy potrebné zmeniť aj preto, že zo súčasného spôsobu profituje predovšetkým štát, až potom zamestnanec.tvrdí Mihál s tým, že zo sumy, o ktorú sa zvýšia mzdové náklady, si viac ako polovicu "odhryzne" finančná správa, SP a zdravotná poisťovňa, a to spolu až 58 %.Prijatím ich návrhu by podľa Mihála bola v roku 2018 hrubá minimálna mzda 456 eur, čistá minimálna mzda 413 eur a zamestnávatelia by pri minimálnej mzde mali mzdové náklady 571 eur.vypočítal Mihál.Zvyšovanie minimálnej mzdy podľa nového modelu by prenieslo ťarchu najmä na štátny rozpočet.dodal Mihál.