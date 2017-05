Mihalík si natiahol väzy v kolene, jeho účasť na ME 21 je otázna

Jaroslav Mihalík (vľavo) ešte v drese Žiliny. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 27. mája (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Jaroslav Mihalík utrpel zranenie kolena a jeho štart na blížiacom sa európskom šampionáte je otázny.Podľa portálu sportowefakty.wp.pl má slovenský futbalista natiahnutý bočný väz a vynechá zostávajúce zápasy v sezóne.uviedol tréner jeho zamestnávateľa Cracovie Krakov Jacek Zieliňski.Majstrovstvá Európy sa začínajú 16. júna v Poľsku, Slováci na nich nastúpia v A-skupine proti domácim, Švédsku a Anglicku. Súpisku mužstva však musí tréner Pavel Hapal uzavrieť o desať dní skôr. Mihalík nastúpil v kvalifikácii v ôsmich zápasoch, strelil tri góly a pridal šesť asistencií. Na jar sa v drese Cracovie objavil v desiatich zápasoch, v poslednej dobe sa ale do základnej zostavy nedostával. V Poľsku je slovenský futbalista na hosťovaní zo Slavie Praha, podľa poľských médií by sa mal po sezóne opäť vrátiť do "stovežatej".