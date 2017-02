Mike Pence sa v Bruseli stretne s lídrami EÚ a premiérom Belgicka

Mike Pence. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 6. februára (TASR) - Belgický premiér Charles Michel dnes pre médiá potvrdil informáciu, že nový americký viceprezident Mike Pence príde na oficiálnu návštevu do Bruselu.Obaja politici sa stretnú v nedeľu 19. februára na pracovnej večeri, ktorá bude venovaná bilaterálnym vzťahom medzi Belgickom a Spojenými štátmi, ako aj vzťahom medzi európskymi inštitúciami a novou administratívou USA. Michel a Pence prerokujú aj prípravu tohoročného summitu NATO v Bruseli, ktorý by sa mal konať koncom mája aj za účastí prezidenta USA Donalda Trumpa.Biely dom minulý týždeň (2.2.) informoval, že prvá návšteva amerického viceprezidenta v Európe bude smerovať do Nemecka. Pence sa v Mníchove zúčastní na každoročnej medzinárodnej bezpečnostnej konferencii, ktorá sa uskutoční v dňoch 17.-19. februára. Z Nemecka odcestuje do Bruselu, kde ho v pondelok 20. februára očakávajú oficiálne rokovania s najvyššími predstaviteľmi inštitúcií EÚ.Michel priznal, že belgická diplomaciapracovala na tom, aby došlo k stretnutiu s americkým viceprezidentom.