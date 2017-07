Mike Pence začal v Estónsku štvordňovú cestu po Európe

Americký viceprezident Mike Pence (vpravo) a estónsky premiér Jüri Ratas Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tallinn 30. júla (TASR) - Americký viceprezident Mike Pence dnes pricestoval do Estónska, kde začne svoju štvordňovú cestu po Európe, v rámci ktorej navštívi aj Gruzínsko a Čiernu Horu. V estónskom hlavnom meste Tallinn sa stretne s prezidentmi troch pobaltských republík, informovala agentúra AP.Pence bude ešte dnes rokovať s tamojším premiérom Jürim Ratasom. Na programe ich rozhovorov sú témy ako súčasné predsedníctvo Estónska v Rade Európskej únie, obchod, kybernetická bezpečnosť a napätie v Baltskom mori, kde NATO i Rusko v uplynulých rokoch posilnili svoju vojenskú prítomnosť.Očakáva sa, že Pence zdôrazní vzájomné vzťahy medzi Tallinnom a Washingtonom, a poďakuje sa estónskym činiteľom za venovanie dvoch percent HDP krajiny do spoločných obranných výdavkov Severoatlantickej aliancie. Pence by mal tiež potvrdiť ochranu pobaltských štátov pred údajnou ruskou agresiou.Pence sa v pondelok stretne s prezidentmi Estónska, Lotyška a Litvy. Následne sa presunie do Gruzínska, kde potvrdí podporu územnej celistvosti a suverenite štátu. Gruzínsko je jedinou krajinou na jeho ceste, ktorá nie je členom NATO a podobne ako Ukrajina zažila ruské zasahovanie do vnútorných záležitostí.V Tbilisi sa stretne s prezidentom Giorgim Margvelašvilim a premiérom Giorgim Kvirikašvilim.V Čiernej Hore sa viceprezident zúčastní na oslavách júnového vstupu krajiny do NATO. V stredu bude hosťom samitu Jadranskej charty, ktorý sa bude konať v hlavnom meste Podgorica. Zdôrazní tam záväzky USA voči krajinám západného Balkánu a význam politických reforiem, dobrej vlády i právneho poriadku.Pence sa tu stretne s čiernohorským prezidentom Filipom Vujanovičom a premiérom Duškom Markovičom. Na samite sa tiež očakáva účasť lídrov Albánska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Kosova, Macedónska, Slovinska a Srbska. Pence v stredu ukončí svoju štvordňovú cestu po Európe a odletí späť do vlasti.