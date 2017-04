Miklík sa do reprezentácie tešil, na MS chce urobiť dobrý výsledok

Na snímke Michel Miklík. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti majú za sebou okrem dvoch víťazstiev nad Dánskom a cenného skalpu Fínov, aj dlhú takmer stoosemdesiatminútovú šnúru bez streleného gólu. Streleckú potenciu zverencov trénera Zdena Cígera by mal zvýšiť Michel Miklík, ktorý má za sebou výborné obdobie vo Fínsku.V rámci prípravy pred svetovým šampionátom v Paríži a Kolíne nad Rýnom čakajú na Slovensko posledné dva zápasy v Nórsku 28. a 29. apríla. Na zraze sa pred týmito zápasmi objavil v šatni aj Miklík, ktorý však nie je v úplnom poriadku. "" povedal Miklík po príchode na Zimný štadión Ondreja Nepelu a dodal: "" Dôsledky zranenia znáša 34-útočník ešte od polovice januára, keď ho brutálnym faulom poslal k ľadu Joe Finley v stretnutí Miklíkovho Jyväskylä proti IFK Helsinki.Cesta Miklíka na Slovensko bola kostrbatá, telefonát od generálneho manažéra Róberta Švehlu prišiel o niečo skôr, ako mal. "" dodal Miklík.Slovensku momentálne hrozí, že sa na MS predstaví bez jediného hráča z NHL. "" verí útočník, ktorý zatiaľ nevidel ani jeden zápas svojich spoluhráčov v príprave. "Miklík skončil sezónu vo Fínsku, predtým hral chvíľu v Košiciach a šesť zápasov odohral aj v Brne. To sa napokon stalo majstrom a medaila by tak mala patriť aj slovenskému krídelníkovi. "" zažartoval Miklík na adresu spoluhráča z reprezentácie i Brna Marcela Haščáka.Fínsko slovenskému kanonierovi učarovalo od prvej chvíle, hneď v prvom stretnutí v drese Jyväskylä strelil dva góly a tento kúsok zopakoval aj v nasledujúcom zápase. Sezónu skončil s bilanciou sedem gólov a tri asistencie v jedenástich zápasoch. "" dodal Miklík, ktorý by si formu z ligy rád preniesol aj do reprezentácie.