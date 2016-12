Miklík skončil v Brne: Budúcnosť rieši agent

Michel Miklík ešte v drese Košíc. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Brno 22. decembra (TASR) - Presne mesiac dlhá bola spolupráca medzi slovenským hokejistom Michelom Miklíkom a klubom Kometa Brno. Skúsený útočník odohral za českého extraligistu iba šesť zápasov, v ktorých nebodoval. Miklík pre TASR potvrdil ukončenie spolupráce po vzájomnej dohode.Miklík prišiel do Brna po tom, čo sa v drese HC Košice rozohral do výbornej formy. V ôsmich zápasoch strelil štyri góly, pridal šesť asistencií a do českej extraligy odchádzal v hernej pohode. Tú však nepotvrdil.uviedol Miklík pre TASR.Strieborný medailista z MS 2012 odohral za Kometu šesť zápasov, v ktorých nezískal ani jeden kanadský bod a do štatistík si zapísal 4 trestné minúty a 4 mínusové body.