Mikolajovú so Šurnovskou vylúčili z futbalovej reprezentácie SR

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 21. apríla (TASR) - Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) potrestala Máriu Mikolajovú a Martinu Šurnovskú vylúčením z reprezentácie do 31. decembra 2018. Dôvodom je porušenie disciplinárneho poriadku a štatútu reprezentanta.Obe futbalistky nominoval tréner A-tímu žien SR Ivan Hucko na kvalifikačný zápas v Írsku (1:2). Po príchode na Slovensko sa obe hráčky presunuli k tímu do 19 rokov, ktorý hral od 3. apríla do 10. apríla 2018 kvalifikáciu Elite Round v Senci. Hráčky však bez dovolenia opustili reprezentačný zraz.uvádza sa v stanovisku disciplinárnej komisie, ktoré zverejnil oficiálny web SFZ.