Mikolášik: Vláda SR musí konať,ak chceme získať z Londýna agentúru EMA

Miroslav Mikolášik, archívne foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 27. januára (TASR) - Slovenská vláda a diplomacia by mali začať konať v prospech presídlenia Európskej agentúry pre lieky (EMA) z Londýna do Bratislavy. Prestížna agentúra EÚ sa bude musieť v dôsledku brexitu presťahovať, pričom o nové umiestnenie jej sídla už teraz bojuje viacero členských krajín. Uviedol to poslanec Európskeho parlamentu (EP) Miroslav Mikolášik (KDH).Mikolášik, ktorý je pôvodným povolaním lekár a ktorý je v EP členom Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI), pre TASR uviedol, že agentúra EMA je jedna z najsilnejších agentúr EÚ. Podľa jeho slov je nenahraditeľná z hľadiska schvaľovania nových liečiv, posilňovania výskumných úloh, ktoré vedú k novým liekom, a vydávania licencií pre nové liečivá. Poslanie EMA je prospešné pre pacientov, lekárov a zdravotníctvo ako také.Europoslanec pripomenul, že Slovensko doteraz nezískalo žiadnu z mnohých výkonných agentúr EÚ, ktoré sú financované z únijného rozpočtu. Dodal, že aj niektoré menšie krajiny ako Slovensko hostia agentúry so skupinami vysokokvalifikovaných odborníkov a majú z toho mnohé výhody.Po odchode Británie z EÚ nemôže agentúra EMA zostať v nečlenskej krajine a ako upozornil Mikolášik, hoci je termín brexitu neistý, už teraz najmenej sedem členských krajín vyvíja iniciatívy zamerané na presídlenie EMA na svoje územie. Ide o Dánsko, Írsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko a najnovšie aj Holandsko, ktoré argumentuje dobrým spojením so svetom, dostupnou angličtinou a dobrým prístupom k bývaniu, školám a službám.tvrdí Mikolášik, ktorý si vie predstaviť sídlo EMA v Bratislave. Upozornil, že je najvyšší čas prejsť od slov k činom, keďže nestačí iba hovoriť, že u nás žiadnu agentúru EÚ nemáme.vysvetlil poslanec. Spresnil, že je to úloha vlády, kde by sa mali premiér a ministri dohodnúť a pripraviť spoločnú pozíciu a oficiálnu žiadosť.Mikolášik tvrdí, že sa pýtal aj slovenských diplomatov v Bruseli, či majú za úlohu preskúmať takúto možnosť, podľa jeho slov sa tak zatiaľ nedeje.Mikolášik upozornil, že Bratislava má ideálnu pozíciu s blízkosťou viedenského medzinárodného letiska, s ponukou cudzojazyčných škôl, a dodal, že v hlavnom meste SR nie je problém sa dohovoriť po anglicky. Slovensko má okrem toho aj históriu a potrebné zázemie farmaceutického priemyslu a tiež dostatok odborníkov v oblasti vedy a výskumu.Európsky parlament ako jedna z rozhodujúcich inštitúcií EÚ berie na vedomie rozhodnutie Európskej komisie o zriadení alebo presídlení nejakej výkonnej agentúry. Mikolášik upozornil, že sa nepamätá na to, že by europoslanci rozporovali rozhodnutie eurokomisie o sídlach agentúr EÚ, čo sa zrejme nestane ani pri presune EMA.uzavrel poslanec.