MIKURČÍK: Súdni úradníci prekročili právomoci v spore o hotel Carlton

Bratislava 18. októbra (TASR) – Vyšší súdni úradníci Okresného súdu Bratislava I porušili zákon v prospech protistrany v spore o bratislavský hotel Carlton. S takýmto podozrením dnes prišiel developer Erik Mikurčík. Za konaním na súde vidí možnú intervenciu ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd). Tá to označila za vymyslenú konštrukciu, na ktorú nebude reagovať.Mikurčík dnes usporiadal tlačovú konferenciu v hoteli Carlton, o ktorý sa sporí s obchodnými partnermi a spolumajiteľmi softvérovej spoločnosti Eset, Marošom Grundom a Rudoflom Hrubým. Upozornil na to, že v Obchodnom registri pri Okresnom súde Bratislava I došlo v priebehu leta ku konaniu, ktoré poškodilo jeho záujmy v spoločnostiach Carlton Property a ADS Property.Viacerí vyšší súdni úradníci podľa podozrenia Mikurčíka uskutočnili protizákonné úkony, za tými realitný podnikateľ vidí možnú korupciu. Opísal, ako sa dlhé obdobie nemohol dostať k spisu spoločnosti Carlton Property, kde je spoločníkom. Spis si podľa jeho slov vyžiadala ministerka spravodlivosti, čo považuje za neštandardné.Mikurčík dal konanie ministerky do súvisu s údajným predošlým verejným vyhlásením spolumajiteľa hotela Rudolfa Hrubého, ktorý mal v prítomnosti viacerých osôb povedať, že sa obráti na ministerku, aby riešila situáciu v jeho prospech. Fakt, že si mala následne vyžiadať spis spoločnosti stojacej za Carltonom nepovažuje za náhodu.uviedol Mikurčík.Poukázal na to, že spoločnosť Eset verejne deklaruje podporu pravicovým politickým stranám a politikom.povedal.Podnikateľ kritizoval, že konkrétna súdna úradníčka Obchodného registra ignorovala neodkladné rozhodnutie Okresného súdu Bratislava V, ktorý zakázal meniť štatutárne orgány v spoločnostiach ADS Property a Carlton Property a odsúhlasila výmenu konateľov v jednej zo spoločností. Iný súdny úradník Obchodného registra vydal podľa Mikurčíka rozhodnutie na základe podnetu jedného spoločníka v čase, keď boli v spoločnosti dvaja spoločníci.Ďalšia súdna úradníčka mala zapísať zvýšenie základného imania v spoločnosti v prospech protistrany, čo eliminovalo vplyv Mikurčíka v nej. Mala tak urobiť bez jeho vedomia, proti spoločenskej zmluve spoločnosti i proti neodkladnému rozhodnutiu súdu. Mikurčík kritizoval i to, že Obchodný register dodnes nerozhodol o výsledkoch mimoriadneho valného zhromaždenia v spoločnosti, v ktorej je majoritným spoločníkom, ktoré sa uskutočnilo ešte v júli. Obvykle to pritom podľa neho trvá tri dni.uviedol hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla k tvrdeniam Mikurčíka o možnej zaangažovanosti Žitňanskej v kauze. Bubla potvrdil, že ministerstvu boli 8. septembra doručené dve podania podnikateľa, v ktorých požadoval preveriť postup vyšších súdnych úradníkov. Podanie adresovala ministerstvu aj Mikurčíkova protistrana v spore. Okrem postupu vyššej súdnej úradníčky sa sťažovala aj na konanie sudkyne.uviedol Bubla.doplnil. Čo sa týka konania sudkyne, ministerstvo ju požiadalo o zaslanie jej vyjadrenia a následne vec posúdi.