Mikušekov koncert plný hviezd bol dávkou úprimných speváckych vystúpení a úsmevných momentov

BRATISLAVA 2. februára (WebNoviny.sk) - Allan Mikušek sa so svojimi hosťami v utorkový večer predstavil Bratislave. Pri príležitosti jeho dvoch jubileí počas takmer trojhodinového galakoncertu pódium patrilo slovenským a českým hudobným stáliciam.Oslávencovi blahoželal Michal David, Vašo Patejdl, František Nedvěd, Michaela Tučná, Beáta Dubasová, Peter Cmorik a mnoho ďalších. Večer plný hudby, zábavy, ale aj emócií si však vyžiadal i vtipné momenty, ktoré publikum prijalo s aplauzom.Večer plný žánrovej rôznorodosti otvoril Mikušek so svojou sprievodnou skupinou. Celý večer oslávenca, ale i mnohých hostí sprevádzala zostava v zložení Erik Binovský (basová gitara), Tomáš Vana a Marián Radošovský (gitary) ,Peter Mikušek (bicie), či klavirista kapely Peter Bič Project Zoli Tóth.O vokály sa počas celého koncertu postarala Martina Gallová. Zoskupenie hudobníkov pod taktovkou Allana Mikušeka publiku v prvej časti galakoncertu zahralo 10 skladieb. Medzi nimi i Skúšam, Show musí byť, Známa vec, Košeľa, či Čo o mne vieš.Po odspievaní skladieb z Mikušekovho pera program prerušila prestávka, po ktorej sa diváci dočkali avizovaných hostí. S nezabudnuteľnými Tučňákmi slovenský country spevák zanôtil aj slávnu skladbu Všichni jsou už v Mexiku. Petr Kocman sa predstavil s piesňami Chřestýší jed a Dážď.Publikum sa mohutným spevom pripojilo k Tomášovi Linkovi pri legendárnej skladbe Báječná ženská. Okrem nej v jeho podaní zaznela i Pani má se má.Koncert postupne gradoval a mikrofónu sa zhostila Michaela Tučná, dcéra legendárneho speváka Michala Tučného. Návštevníkom spolu s Mikušekom ponúkla skladby Sundej z hodin závaží a Len chcieť. František Nedvěd so skupinou Tie break predstavili pesničku Kamarát a Modré nebo, ktorú s Mikušekom nahrali pred takmer 18 rokmi.Po českej legende pódium patrilo najmladšiemu z hostí - Petrovi Cmorikovi. Ten svojim povestným chrapľákom zaspieval skladby Kam som rozum dal? Ale aj skladbu z Mikušekovej dielne Stále hrám.Koncert pokračoval vystúpením pôvabnej slovenskej speváčky Beáty Dubasovej, ktorá okrem vianočného duetu Ježiško je v každom z nás rozospievala dav notoricky známym hitom Sme také, aké sme.Ako posledný z domácich hostí sa mikrofónu ujal Vašo Patejdl. Po boku Mikušekovej družiny i oslávenca prítomným ponúkol trojicu piesní Nemôžeš v kúte stáť, O tom je raj.Publikum bezpochyby dostal do varu svojou slávnou Elánovkou Kaskadér. Zlatým klincom programu bolo azda najočakávanejšie vystúpenie českého hitmakera Michala Davida, ktorý pri skladbách Chtěl bych žít, Nejsi sám a Nonstop predviedol okrem skvelého spevu i dávku improvizácie a humoru.Program prerušilo odovzdávanie gitary, o ktorú sa posledné dni súťažilo na sociálnych sieťach. Unikátnu gitaru podpísanú všetkými hosťami galakoncertu vyhrala mladá slečna. Priamo na pódiu do jej náručia gitara poputovala z rúk hviezd večera Franta Nedvěda, Michala Davida a Vaša Patejdla.Večer všetci hostia uzavreli posledným spoločným akustickým vystúpením. Na počesť Michala Tučného zaspievali známu country pieseň Tam u nebeských bran.Počas utorkového megakoncertu sa na jednom pódiu prestriedali vyše tri desiatky hudobníkov. Trojhodinové predstavenie s toľkými vystupujúcimi je možné prirovnať k menšiemu festivalu.Na rozdiel od festivalov počas Mikušekovho galakoncertu neboli prestávky medzi jednotlivými vystúpeniami, kde zvyčajne vzniká priestor na doladenie technického supportu, a tak sa počas večera improvizovalo. Odniesla si to i čítačka, ktorá bola neodmysliteľnou súčasťou koncertu, keďže samotný Mikušek odspieval 30 skladieb, pričom viac ako tretina z nich nepochádzala z jeho štandardného repertoáru.Počas show vzniklo niekoľko neštandardných momentov, ktoré publikum prijalo s úsmevom. Jednou z nich bolo obliekanie saka priamo na pódiu.„V ten večer sa udialo mnoho zábavných chvíľ, jednalo sa o LIVE vystúpenie so všetkým, čo k tomu patrí a nezaobišlo sa to bez momentov, kedy sme improvizovali. Také je živé vystúpenie. Je to ako organizmus, ktorý sa vyvíja a presne takéto momenty dávajú Live koncertom tú správnu a nefalšovanú atmosféru. Na tento koncert som sa pripravoval naozaj dlho. Podporu mi okrem hudobníkov, ktorí so mnou stáli na jednom pódiu, prejavili aj kamaráti. Jeden z nich mi daroval hodnotný oblek, ktorý som si chcel obliecť na druhú časť programu, čo som však v pauze nestíhal. Tak som si aspoň sako obliekal priamo na pódiu. Vznikla z toho vtipná historka a ja som v konečnom dôsledku rád, že celý koncert vrátane tejto situácie bol autentický a úprimný,“ poodhalil Mikušek ako to bolo so sakom, o ktorom dnes kolujú historky.Pri premiérovom predstavovaní spoločného duetu s Michalom Davidom sa udiala ďalšia neočakávaná situácia. Skladba Nejsi sám je absolútnou novinkou. Jej prvotný zrod síce nastal už pred dvoma rokmi, proces vývinu a dotvárania skladby sa natiahol až do posledných dní pred galakoncertom.V lete sa v Davidovom pražskom štúdiu nahrávala prvá melódia, finálnu verziu pieseň dostala až tesne pred koncertom. Posledná úprava textu nastala tri dni pred koncertom, a to sa odrazilo i na vystúpení.Česká hviezda priamo na pódiu úprimne priznala výpadok textu, keďže skladbu ešte nikdy nespieval. Situáciu skomplikoval problém s čítačkou. Michal David však ukázal svoje improvizačné zručnosti a skladbu napokon odspieval pomocou ručne písaného textu. Úprimnosť, vtip a najmä profesionálny prístup za každých okolností publikum dostalo a Michala Davida odmenili burácajúcim potleskom.„Budem sa opakovať, ale presne tieto situácie dávajú naživo odohratým koncertom ten šmrnc. Michal je obrovský profesionál, ktorý nesklamal a priznal výpadok, ktorý sa jednoducho stáva aj najväčším hviezdam, nie len v našich končinách, ale aj všade vo svete. Veľmi si cením, že si stál za svojim a fanúšikom venoval kus zo seba. Mnohí takéto situácie riešia veľmi jednoducho, zapnú playback a tvária sa, že je všetko v poriadku. Michal David si stojí za svojím a s nadhľadom a vtipom vzal situáciu do vlastných rúk a s gráciou zaspieval náš nový duet a za toto ´klobúk dole´," vyjadril sa hostiteľ koncertu Allan Mikušek.