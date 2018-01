Milan Chovanec bude na februárovom zjazde kandidovať za predsedu ČSSD

Na snímke český exminister vnútra Milan Chovanec Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Praha 28. januára (TASR) - Úradujúci predseda Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD), exminister vnútra ČR Milan Chovanec oznámil v nedeľu kandidatúru za lídra sociálnych demokratov, a to na mimoriadnom zjazde strany, ktorý sa uskutoční 18. februára v Hradci Králové. Informovali o tom české elektronické médiá.Už skôr oznámili kandidatúru na post šéfa ČSSD aj niekdajší predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR Jan Hamáček, či olomoucký primátor, poslanec Antonín Staněk alebo bývalý šéf Vojenského spravodajstva Miroslav Krejčík. Niekdajší hajtman Juhočeského kraja Jiří Zimola kandidatúru zvažuje.Chovanec sa rozhodol kandidovať podľa vlastných slov po tom, čo ho podporili stranícki kolegovia na krajskej konferencii sociálnych demokratov v Plzenskom kraji.Muž, ktorý v sobotu nechýbal medzi gratulantmi v štábe staronového prezidenta ČR Miloša Zemana, by v programe chcel načrtnúť kolegom svoju predstavu ďalšieho smerovania ČSSD v oblasti vnútrostraníckej diskusie, komunikácie s verejnosťou, ale aj otázky eventuálnej účasti strany v českej vláde. Milan Chovanec je podľa vlastných slov stúpencom návratu ČSSD z centristickej do ľavicovej časti politického spektra. Za dôležité považuje nájsť vnútornú vyváženosť medzi rôznymi názorovými prúdmi v strane, pričom svoje osobné ambície chce dať bokom.