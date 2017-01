Milan Kňažko vypovedal v súvislosti so streľbou na polícii

V roku 1945 sa narodil v Horných Plachtinciach MILAN KŇAŽKO, herec, politik a bývalý generálny riaditeľ televízie JOJ. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Bratislava 12. januára (TASR) – Bývalý politik a herec Milan Kňažko bol dnes v súvislosti s postrelením lupiča v jeho dome vypovedať na polícii - na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru Bratislava 1.“ TASR to potvrdil splnomocnený zástupca poškodeného Kňažka - Peter Vačok - bývalý vyšetrovateľ a v súčasnosti obhajca.Podľa viacerých odborníkom na trestné právo by sa mal na Kňažka vzťahovať aj paragraf 26 Trestného zákona. V ňom sa píše, že "".Do domu Milana Kňažka sa dostal lupič. TASR to potvrdil v stredu 11. januára Kňažko. Ako prvý o tom informoval portál cas.sk, že herec sa mal postaviť lupičovi so zbraňou v ruke a dokonca ho postreliť.Jozef Minár z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OSZZS) pre TASR uviedol, že na žiadosť polície mali v stredu o 1.34 h výjazd na Havlíčkovu ulicu v Bratislave. Vyšetrovanie udalosti na Havlíčkovej ulici potvrdila aj polícia. "D