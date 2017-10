Milan Majerský chce dať Prešovskému kraju novú energiu

Primátor mesta Levoča, kandidát na predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Prešov 18. októbra (TASR) – Prešovský samosprávny kraj (PSK) potrebuje novú energiu a spoluprácu. Uviedol to na dnešnej tlačovej besede Milan Majerský, kandidát na predsedu PSK za koalíciu KDH, SaS, OĽaNO, NOVA a primátor Levoče. Silnú podporu pociťuje zo strany krajského mesta Prešov, lebo v jeho volebnom tíme je prešovská primátorka Andrea Turčanová a krajské mesto má byť podľa neho lídrom kraja.Majerský prehlásil, že za ním stoja aj koaliční partneri a podporuje ho vyše 100 starostov a viac ako desiatka primátorov miest Prešovského kraja. Považuje to za veľmi dobrý základ na rozvinutie spolupráce do ďalších rokov. Ak vyhrá voľby, chce okresom, mestám a obciam pomáhať v ich rozvoji v najbližšom volebnom období.povedal Majerský.Prešovská primátorka Andrea Turčanová (KDH) verejne podporila kandidatúru Majerského na predsedu prešovského VÚC.povedala na spoločnom brífingu Turčanová. Zdôraznila, že voľby sú tým správnym časom, kedy túto zmenu môžu voliči urobiť a veľmi veľa starostov a primátorov Prešovského kraja takúto zmenu očakáva a podporuje. Turčanová sa o Majerskom vyjadrila, žePredsedom PSK chce byť aj František Bednár z Popradu (Nezávislosť a Jednota), Pavol Gašper z Popradu (nezávislý), Ján Garaj z Prešova (nezávislý), Andrej Gmitter z Bardejova (nezávislý), súčasný predseda PSK Peter Chudík zo Záborského (Smer-SD), Eduard Markovič z Popradu (nezávislý), Jozef Mihalčin z Vranova nad Topľou (ĽSNS), František Oľha z Prešova (Šanca), Miroslav Škvarek zo Svitu (SNS) a Jozef Šváč z Prešova (Nový parlament).Kandidát Milan Šteiner z Prešova (Strana zelených Slovenska) v pondelok 16. októbra oznámil na tlačovej besede, že sa svojej kandidatúry vzdáva v prospech Garaja.Funkciu predsedu VÚC v Prešovskom kraji doteraz vykonával len súčasný predseda PSK Peter Chudík (Smer-SD), ktorý vedie samosprávny kraj 16 rokov, od vzniku krajských samospráv.