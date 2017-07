Miláno sa dohodlo s Donnarummom, za rok mu vyplatí 6 miliónov eur

Taliansky futbalový klub AC Miláno sa dohodol na predĺžení zmluvy so svojím brankárom Gianluigim Donnarummom do roku 2021. Miláno 11. júla 2017 Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 11. júla (TASR) - Taliansky futbalový klub AC Miláno sa dohodol na predĺžení zmluvy so svojím brankárom Gianluigim Donnarummom do roku 2021.," píše sa na oficiálnej stránke klubu.Len osemnásťročný supertalnet je už dva roky brankárska jednotka tímu. V uplynulej sezóne odchytal všetkých 38 ligových stretnutí a dosiahol dvanásť čistých kont. Na jej konci však odmietol podpísať nový kontrakt a zdalo sa, že klub opustí. V AC sa však hviezdneho brankára nechceli vzdať a nakoniec sa s ním dohodli na ročnom plate až šesť miliónov eur. Nový kontrakt by mal zahŕňať aj dve výkupné klauzuly, podľa toho, či sa AC v ďalšej sezóne prebojuje do LM. Ak áno, klauzula bude mať údajne hodnotu vyše 70 miliónov libier, ak nie, o niekoľko miliónov sa zníži.Súčasťou dohody je aj návrat jeho brata Antonia Donnarummu na San Siro. Dvadsaťsedemročný brankár odišiel z AC v roku 2012 a dosiaľ hral za grécky Asteras Tripoli.