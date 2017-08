Miliardár Roman Abramovič a jeho manželka Darja ohlásili rozchod

Roman Abramovič s priateľkou Darjou Žukovovou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 7. augusta (TASR) - Ruský miliardár Roman Abramovič a jeho manželka Darja Žukovová oznámili po desiatich rokoch odlúčenie.oznámil pár v spoločnom vyhlásení.dodali Abramovič (50) a Žukovová (36), ktorých dnes citovala agentúra TASS. Prominentný pár má spolu sedemročného syna Aarona a štvorročnú dcéru Leu.Abramovič má okrem toho päť ďalších detí so svojou bývalou (v poradí druhou) manželkou Irinou, s ktorou bol ženatý v rokoch 1991-2007. So Žukovovou, dcérou ruského magnáta Alexandra Žukova, sa zosobášil v roku 2008, verejnosť sa o tom však dozvedela až v roku 2014, keď o detailoch ich vzťahu napísal americký denník The Wall Street Journal.Abramovič bol v rokoch 2001-2008 gubernátorom Čukotky, v roku 2003 odkúpil anglický futbalový klub Chelsea. Podľa magazínu Forbes vlastní majetok v hodnote 9,1 miliardy dolárov.