Milionár chce na ostrovoch v Tichomorí obrodiť slávu Romanovcov

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney/Moskva 16. februára (TASR) - Ruský milionár a zakladateľ Monarchistickej strany Anton Bakov má v úmysle prenajať si tri neobývané ostrovy v Tichom oceáne a obnoviť na nich ruskú monarchiu.Ako vysvetlil v rozhovore pre britský denník Guardian, pomerne dlho sa venoval pátraniu po vhodnom ostrove. Dokonca podnikol aj konkrétne kroky v Čiernej hore, Macedónsku, na Barbadose a ďalších štátoch v oblasti Jadranu, napokon však začal rokovať o prenájme troch ostrovov s úradmi Republiky Kiribati.Príslušný investičný plán im Bakov predložil už koncom roka 2015. Kiribatský prezident Taneti Mamau a niekoľko ministrov sa na obhliadku ostrovov, o ktoré má Bakov záujem, vydali až začiatkom tohto roku. Rozhodnutie o tom, či Bakovovej žiadosti vyhovejú, bude známe zrejme už koncom februára.Bakov je pripravený vyplatiť vláde Kiribati 120 miliónov dolárov hneď po uzavretí nájomnej zmluvy a ďalších 350 miliónov dolárov tam investuje v prvej etape realizácie svojho projektu.Bakov si vybral ostrovy Malden, Starbuck a Millennium, kde chce vybudovať infraštruktúru pre podnikanie a cestovný ruch. Projekt by mal byť zrealizovaný o 10-15 rokov a zapojiť by sa doň mali aj obyvatelia ostrovov, ktorých a to týka. Ako informovala agentúra RIA Novosti, Bakovova investícia bude zrejme najväčšia v dejinách Kiribati.Bakov sa síce priznal, že jeho snom je vybudovať na kiribatských ostrovoch "niečo ako nové Rusko", ale neočakáva, že by sa tam Rusi aj nasťahovali, keďže by im zrejme nevyhovovala rovníková klíma.Cieľom ruského podnikateľa je "preklenúť priepasť medzi komerčnými firmami, občianskymi organizáciami a štátom", čoho dôsledkom by malo byť zvýšenie efektivity štátu ako takého.vysvetlil Bakov.uviedol Bakov a dodal, že jeho projekt má plnú dôveru "cára Mikuláša III.". Je ním knieža Karl Emich zu Leiningen - vzdialený príbuzný cára Alexandra II. -, ktorý v roku 2014 prijal ponuku Monarchistickej strany, aby sa stal cárom.Bakov uviedol, že iné kontakty než s Leiningenom - teda kontakty s tou vetvou ruského cárskeho rodu, ktorú uznávajú aj európske kráľovské rody a označuje sa ako imperátorský dom (cárska dynastia) - on samotný nemá, a nie je ani v kontakte s rodom srbských Karadžordževičovcov.vysvetlil.Podnikateľ spresnil, že on i jeho sympatizanti sa snažia dosiahnuť uznanie impéria Romanovovcov a medzinárodného štatútu Jeho imperátorského veličenstva. Nejde im o obnovenie cárskeho Ruska, ale o obnovenie dynastie Romanovovcov.