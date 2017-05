Militanti IS sa infiltrovali do sýrskej dediny,popravili 19 civilistov

Ilustračné foto Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Damask 20. mája (TASR) - Extrémistická organizácia Islamský štát (IS) na východe Sýrie brutálne popravila najmenej 19 civilistov. Informovala o tom dnes skupina Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktorá monitoruje vojnu v krajine.Militanti IS prenikli v piatok do dediny vo východnej provincii Dajr az-Zaur a výstrelom do hlavy naraz zabili 19 miestnych obyvateľov, uviedlo SOHR.Napadnutú dedinu ovládajú Sýrske demokratické sily (SDF), teda aliancia Kurdov a Arabov podporovaná Spojenými štátmi, ktorá v posledných mesiacoch zasadila tvrdé údery Islamskému štátu v Sýrii.Medzi popravenými sa nachádzali dve deti a dve ženy, oznámilo SOHR. Centrum má sídlo v Británii a informácie získava od siete aktivistov priamo na území Sýrie.SOHR zverejnilo video zachytávajúce niekoľko mŕtvych tiel ležiacich na zemi, so strelnými ranami na hlavách.Špióni Islamského štátu, ktorí sa infiltrovali medzi obyvateľov dediny, odtiaľ uniesli aj troch bojovníkov SDF, ale ich osud ešte nie je známy, dodalo centrum.Sily SDF dobyli začiatkom tohto mesiaca od Islamského štátu mesto Tabka, ktoré sa nachádza pri západnom okraji Rakky, kľúčovej bašty radikálnej organizácie na severovýchode Sýrie.IS prišiel v posledných mesiacoch o územia v Sýrii aj v susednom Iraku.