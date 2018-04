Militanti v Mali útočili na základne OSN a Francúzska: Jeden mŕtvy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bamako 15. apríla (TASR) - Militanti prestrojení za členov mierových síl OSN aktivovali v sobotu dve bomby v autách a odpálili desiatky rakiet na základne Francúzska a OSN v meste Timbuktu na severe Mali. Zabili pri tom jedného človeka a mnohých ďalších zranili, oznámili malijské úrady.Stabilizačná misia OSN v Mali (MINUSMA) potvrdila, že pri útoku zahynul jeden príslušník mierových jednotiek svetovej organizácie. Malijská vláda uviedla, že zranenia okrem iných utrpelo desať francúzskych vojakov.Vláda Mali informovala, žemali modré prilby, pričom jedno z ich dvoch vozidiel naložených výbušninami, ktoré odpálili samovražední atentátnici, bolo vo farbách malijskej armády a druhé malo na sebe nápis "UN" (OSN).uviedla vo vyhlásení.Mierové sily OSN a francúzske vojenské jednotky umiestnené v severnom Mali sú za uplynulý rok takmer neustále terčom útokov odhodlaných a dobre vyzbrojených džihádistických skupín, ktoré sú vnímané ako najvážnejšia hrozba pre bezpečnosť v celom africkom regióne Sahelu, píše agentúra Reuters. No aj na pomery čoraz trúfalejších islamistických bojovníkov v Mali bol podľa nej sobotňajší útok na dve zahraničné základne naraz ambiciózny.napísala misia na Twitteri.OSN v marci oznámila, že od roku 2013 bolo zabitých 162 ľudí nasadených v Mali, čím sa tamojšia mierová operácia svetovej organizácie stala doposiaľ najkrvavejšou.Mierová dohoda malijskej vlády a separatistických skupín z roku 2015 neukončila násilie na severe krajiny zo strany islamistov, ktorí tiež vykonali útoky na významné ciele v metropole Bamako, no aj v Burkine Faso a Pobreží Slonoviny.Francúzske sily intervenovali v roku 2013 s cieľom potlačiť islamistických bojovníkov, ktorí rok predtým "ovládli" pôvodné povstanie Tuaregov. V Mali zostáva približne 4000 francúzskych vojakov. Bezpečnostná rada OSN následne vyslala do krajiny aj mierové sily.