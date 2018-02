Militanti z IS budú radikalizovať utečencov, varuje nemecká polícia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 7. februára (TASR) - Šéf nemeckého Spolkového kriminálneho úradu (BKA) Holger Münch v utorok varoval pred "možnou islamistickou hrozbou", ktorú predstavuje teroristická skupina Islamský štát (IS) v krajine, pričom rizikom je predovšetkým radikalizácia utečencov.uviedol šéf BKA Münch na Kongrese európskej polície v nemeckej metropole Berlín.Aj keď tzv. Islamský štát v posledných mesiacoch stratil územia v Sýrii a Iraku, militanti sú podľa Müncha veľmi "prispôsobiví".Nemecko v súčasnosti monitoruje 743 ľudí s napojením na extrémnych islamistov, čo je výrazný nárast v porovnaní s rokom 2013, keď bol tento údaj 139 osôb. Zo zmenšujúceho sa kalifátu Islamského štátu na Blízkom východe sa do Nemecka vrátilo údajne 970 ľudí.povedal Münch, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.Vyzval na intenzívnejšiu spoluprácu po celom Nemecku a Európe v boji proti islamistickému násiliu, a to za pomoci elektronických kanálov.dodal šéf nemeckého BKA.Na dvojdňovom kongrese v Berlíne má predniesť prejav okolo 1300 odborníkov na bezpečnosť zo 60 krajín.