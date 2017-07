Militanti z IS údajne zabili pri sýrskej Rakke veľký počet členov SDF

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bejrút 28. júla (TASR) - Údajne veľký počet príslušníkov Američanmi podporovaných Sýrskych demokratických síl (SDF) a civilistov zahynulo pri útoku militantov z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), ku ktorému došlo vo štvrtok neďaleko severosýrskeho mesta Rakka. Informovala o tom agentúra AP.Tlačová agentúra Amák spriaznená s Islamským štátom dnes uviedla, že pri štvrtkovom útoku bojovníkov IS v dedine Karama zahynulo až 53 príslušníkov SDF.Hovorkyňa SDF Nasrín Abdulláhová potvrdila, že militanti z IS podnikajú útoky na SDF, vysoký počet obetí udávaný Amákom však rozhodne poprela.Šéf ľudskoprávnej organizácie SOHR Rámí Abdal Rahmán uviedol, že bojovníci IS útočili vo štvrtok na motocykloch a mohli zabiť alebo uniesť desiatky príslušníkov SDF a civilistov.Ofenzíva Sýrskych demokratických síl v Rakke, ktorá je pokladaná za neoficiálne hlavné mesto IS, sa začala v júni, avšak militantov sa z mesta zatiaľ vytlačiť nepodarilo.