Militanti zajali na Filipínach 14 ľudí v kostole ako rukojemníkov

Filipínsky prezident Rodrigo Duterte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manila 24. mája (TASR) - Ozbrojenci vo filipínskom meste Marawi, kde vypukli boje medzi armádou a moslimskými militantnými skupinami, vtrhli do miestnej katedrály, kde zajali 14 osôb vrátane kňaza ako rukojemníkov. Oznámili to dnes rímskokatolícky arcibiskup Socrates Villegas, ktorý predsedá Filipínskej konferencii katolíckych biskupov, a iní predstavitelia cirkvi.Podľa Villegasa skončili v rukách ozbrojencov kňaz známy ako otec Chito, desiati veriaci a traja pracovníci kostola.povedal arcibiskup o zajatom členovi duchovenstva. Konanie ozbrojencov označil za "porušenie všetkých noriem civilizovaného konfliktu".Podľa Villegasa ozbrojenci požadujú, aby vláda stiahla svoje sily z daného regiónu, kde prezident Rodrigo Duterte v utorok vyhlásil stanné právo.Mesto Marawi na juhofilipínskom ostrove Mindanao sa stalo terčom skupín moslimských extrémistov, ktorí tu podpaľujú budovy, napádajú vojakov a vystavujú vlajky teroristickej organizácie Islamský štát. Násilie vypuklo v utorok večer miestneho času, keď armáda uskutočnila zásah v objekte, kde sa mal ukrývať Isnilon Hapilon, veliteľ skupiny Džamáa abú Sajjáf, ktorý je na americkom zozname najhľadanejších teroristov a za ktorého zadržanie môže byť vyplatená odmena do výšky päť miliónov dolárov.Prezident Duterte v súvislosti s krízou v Marawi skrátil svoju návštevu Ruska a varoval, že vyhlásené stanné právo na Mindanau bude "tvrdo" presadzovať. Filipíny tiež uviedli do stavu najvyššej pohotovosti svoju políciu, ktorá má približne 175.000 príslušníkov. Velitelia všetkých jednotiek dostali pokyn, aby posilnili ochranu dôležitých zariadení a verejných priestranstiev.