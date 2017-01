Miloš, dreva prilož, ráno bude zima

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Počasie v regiónoch:

Na západnom Slovensku prevažne polooblačno, najnižšie ranné teploty -6 až -9 a najvyššie denné -2 až 1 stupeň C.

Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty -7 až -12 a najvyššie denné -4 až 0 stupňov C.

Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty -7 až -11 a najvyššie denné -4 až 0 stupňov C.



Počasie na horách:

Vo výške 1000 m malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota -10 a najvyššia denná -3 stupne C.

Vo výške 1500 m jasno, najnižšia ranná teplota -8 a najvyššia denná -1 stupeň C.

Vo výške 2000 m jasno, najnižšia ranná teplota -7 a najvyššia denná -1 stupeň C.

Bratislava 23. januára (TASR) - Keď v januári slnko svieti, má na jar veľká zima býti. Tak znie pranostika na dnešok, pričom pondelok má byť jasno až polooblačno, iba ojedinele sa vynorí hmla. Teploty sa budú pohybovať od -4 až do 1 stupňa Celzia. SHMÚ však vydal výstrahu prvého stupňa, a to pre časť Nitrianskeho a Banskobystrického kraja. Teplotná výstraha do -16 stupňov C by mala trvať do dnešného rána.Podrobnú predpoveď počasia nájdete na počasie Teraz.sk