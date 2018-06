Miloš Říha je oficiálne nový tréner českej reprezentácie

Miloš Říha, archívna snímka. Foto: TASR Branislav Račko Foto: TASR Branislav Račko

Praha 7. júna (TASR) - Novým trénerom českej hokejovej reprezentácie sa stal Miloš Říha. Niekdajší kouč bratislavského Slovana podpíše so zväzom dvojročnú zmluvu, národný tím tak povedie na šampionátoch na Slovensku a vo Švajčiarsku.Do funkcie ho jednomyseľne zvolil výkonný výbor Českého zväzu ľadového hokeja (ČSLH). Ten zároveň rozhodol, že generálny manažér českej reprezentácie bude Petr Nedvěd. Informoval o tom portál sport.idnes.cz. Asistentmi by sa mali stať Martin Pešout, Robert Reichel a Jakub Petr.Päťdesiatdeväťročný Říha sa stal nástupcom Josefa Jandača, ktorý zamieril do Magnitogorsku. Predtým post trénera národného tímu údajne odmietli pre vyťaženosť v kluboch Martin Straka z Plzne, Libor Zábranský z Brna a stroskotali aj rokovania zväzu s libereckým Filipom Pešánom.Říha viedol bratislavský Slovan v KHL do októbra minulého roka, keď predčasne skončil po sérii neúspešných výsledkov. Predtým s "belasými" získal aj dva tituly v slovenskej extralige (2002 a 2005). V zbierke úspechov má i striebro s Atlantom Mytišči v ruskej superlige (2011), finále s Pardubicami 2003 a 2007 a bronz z roku 1999.