Miloš Říha mieri na striedačku českej hokejovej reprezentácie

Miloš Říha, archívna snímka. Foto: TASR Branislav Račko Foto: TASR Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 23. mája (TASR) - Novým trénerom českej hokejovej reprezentácie by sa mal stať Miloš Říha. Niekdajší kouč bratislavského Slovana sa podľa stredajšieho vydania denníka Sport dohodol už minulý týždeň s predsedom Českého zväzu ľadového hokeja (ČSLH) Tomášom Králom na hrubých obrysoch spolupráce. ČSLH zatiaľ informáciu nepotvrdil, výkonný výbor vymenuje nástupcu Josefa Jandača až na svojom zasadnutí 7. júla.O tom, že Říha by sa mal ujať reprezentačného kormidla po Jandačovi, informoval už pred MS v Dánsku denník Blesk. Predtým post trénera národného tímu údajne odmietli pre vyťaženosť v kluboch Martin Straka z Plzne, Libor Zábranský z Brna a stroskotali aj rokovania s libereckým Filipom Pešánom. Päťdesiatdeväťročný Říha rokovania s českým zväzom potvrdil, zatiaľ však nie je známe, aký dlhý kontrakt podpíše a ako bude vyzerať jeho spolupráca s avizovaným generálnym manažérom Petrom Nedvědom. Říhovou prvou veľkou akciou s národným tímom by mal byť budúcoročný svetový šampionát na Slovensku, Česi sa v základnej fáze predstavia v B-skupine v Bratislave.Říha viedol bratislavský Slovan v KHL do októbra minulého roka, keď predčasne skončil po sérii neúspešných výsledkov. Predtým szískal aj dva tituly v slovenskej extralige (2002 a 2005). V zbierke úspechov má i striebro s Atlantom Mytišči v ruskej superlige (2011), finále s Pardubicami 2003 a 2007 a bronz z roku 1999. Jandač bude od budúcej sezóny trénerom Metallurgu Magnitogorsk.